Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığındaki MHK ilk atamalarını yaptı! Süper Lig'de 11. hafta hakemleri

Serdar Tatlı'nın istifası sonrası göreve gelen Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni MHK, ilk atamalarını yaptı.
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Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray derbisini yöneten Fırat Aydınus, bu hafta Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı mücadeleye atandı. Galatasaray - Gaziantep FK maçında Yaşar Kemal Uğurlu görevlendirilirken Hatayspor - Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
İşte program:
Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Altay - Sivasspor: Erkan Özdamar
Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Kayserispor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Giresunspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
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