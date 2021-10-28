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Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığındaki MHK ilk atamalarını yaptı! Süper Lig'de 11. hafta hakemleri

#Süper Lig#11. Hafta#Süper Lig Ferhat Gündoğdu
Ferhat Gündoğdunun başkanlığındaki MHK ilk atamalarını yaptı Süper Ligde 11. hafta hakemleri

Serdar Tatlı'nın istifası sonrası yeni MHK ilk atamalarını yaptı. Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı.

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Serdar Tatlı'nın istifası sonrası göreve gelen Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni MHK, ilk atamalarını yaptı.

MHK başkanlığı için yapılan görüşmeler sonuçlandı TFF yeni başkan ve ekibini resmen açıkladı

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Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray derbisini yöneten Fırat Aydınus, bu hafta Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı mücadeleye atandı. Galatasaray - Gaziantep FK maçında Yaşar Kemal Uğurlu görevlendirilirken Hatayspor - Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

İşte program:

Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Altay - Sivasspor: Erkan Özdamar
Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Kayserispor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Giresunspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

Ferhat Gündoğdunun başkanlığındaki MHK ilk atamalarını yaptı Süper Ligde 11. hafta hakemleri

 

 

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