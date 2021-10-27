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Son Dakika: MHK başkanlığı için yapılan görüşmeler sonuçlandı! TFF yeni başkan ve ekibini resmen açıkladı

#Merkez Hakem Kurulu#Ferhat Gündoğdu#Mhk Başkanlığı
Son Dakika: MHK başkanlığı için yapılan görüşmeler sonuçlandı TFF yeni başkan ve ekibini resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanını bir iki gün içinde açıklayacaklarını belirtirken yeni isim netleşti. MHK'de Serdar Tatlı'nın görevi bırakması sonrası başkanlık görevine, Metin Tokat'ın yerine kurul üyesi olarak atanan Ferhat Gündoğdu getirildi. TFF, Ferhat Gündoğdu ve ekibini duyurdu.

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Serdar Tatlı'nın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Spor Arena'nın resmi açıklamadan saatler önce duyurduğu gibi, TFF yeni MHK başkanı olarak Ferhat Gündoğdu'yu resmen göreve getirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün yaptığı açıklamada, "Bizim çok değer verdiğimiz MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Bugünlerde yeni MHK Başkanı'nı ve kurulunu tayin ederek yolumuza devam edeceğiz. Bir iki gün içinde yeni MHK'mizi göreve getireceğiz. En kısa zamanda yeni MHK'yi meydana getirirken, bir taraftan da kurulumuz çalışmaları yapıyor. Yeni yıldan veya devre arasından itibaren hakemlik sisteminde nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi oturup kararlaştıracağız. Yeni MHK Başkanı için isimler var, birinde TFF olarak, kulüplere danışarak karar verip yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

RİVA'DA KONUŞULAN İSİMLER

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Geçtiğimiz gün  Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kulüplerin görüşmesinde yaşananlarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Mustafa Çulcu, kulüplerin ortak adayı olarak gündeme geldi. Ancak federasyon tecrübeli isme sıcak bakmadı.

Adaylar arasındaki Ufuk Özerten'in ismi de Fenerbahçe ve bazı kulüplerin karşı çıkması sonucu rafa kalktı. Aynı şekilde Kemal Dinçer'e özellikle Galatasaray cephesi karşı çıktı ve bu üç isim veto yedi.

Gündemdeki ilk adaylardan Bülent Yıldırım'ın başkanlığı da rafa kalkarken Yunus Yıldırım ismine TFF sıcak yaklaştı. Fakat kulüplerden muhalefet gelince tecrübeli isme de başkanlık kapısı kapandı.

BAŞKAN FERHAT GÜNDOĞDU OLDU! İŞTE EKİBİ...

Metin Tokat'ın istifası sonrası yönetim kurulunda göreve getirilen Ferhat Gündoğdu, Serdar Tatlı'nın yerine MHK başkanı olarak görevlendirildi.

Son Dakika: MHK başkanlığı için yapılan görüşmeler sonuçlandı TFF yeni başkan ve ekibini resmen açıkladı

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

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Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu

TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Metin Tokat'ın istifası üzerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atamıştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı." ifadeleri yer almıştı.

Ferhat Gündoğdu kimdir?

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Ferhat Gündoğdu aynı zamanda "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürütmüş hakemlerdendir. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

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#Merkez Hakem Kurulu#Ferhat Gündoğdu#Mhk Başkanlığı

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