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Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi yıldız isimden kötü haber

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Fenerbahçeye Trabzonspor maçı öncesi yıldız isimden kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 21:57

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. 

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku yaşandı.

Oyuna 75. dakikada giren Mert Hakan, maçın son anlarında yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara gelmek zorunda kaldı. Deneyimli futbolcunun yerine Muhammet Zeki Dursun oyuna dahil oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. 

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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