Fenerbahçe'ye topla oynamak yaramıyor! Malatya'da rekor kırdılar ancak...

Malatya ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe, topla oynamada rakibine yüzde 74 ile büyük üstünlük kurmasına rağmen bu performansı kazanmak için yetmedi. Sarı-lacivertliler sezon genelinde topla en çok oynadığı 6 karşılaşmanın sadece 2’sini kazanırken, 3 yenilgi ile 1 beraberlik aldı ve toplamda 11 puan kaybetti.

REKOR KIRDI AMA...

Kanarya’nın dün yakaladığı yüzde 74’lük topla oynama oranı aynı zamanda kendisi adına sezon rekoru oldu. Malatya’da 2 puan bırakan F.Bahçe, Gençlerbirliği’ne 2-1 (Yüzde 73), Göztepe’ye 1-0 (Yüzde 68) ve ilk yarıdaki Malatya maçında rakibine 3-0 (Yüzde 65) boyun eğdi. Fenerbahçe söz konusu mücadelelerde sadece yüz de 69 ile topla oynadığı Kayseri’yi 3-0 ve yüzde 65’lik oran yakaladığı Denizlispor'u mağlup etti.

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