Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Yeni testler sonrası...

Süleyman ARAT / Spor Arena | Geçtiğimiz hafta futbolcu ve çalışan olmak üzere tam 6 Covid 19 vakasının görüldüğü Samandıra'da alınan bir dizi önlemler sonucunda bulaş zinciri kırıldı ve tüm ekibin testleri negatif çıktı.

Böylece Emre Belözoğlu Denizlispor karşısında sakat olan futbolcular dışında tam kadro çıkma fırsatını yakalamış oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yarın basına açık yapacağı antrenmanla Denizlispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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