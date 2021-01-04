Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi 3 müjde! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

KASIMPAŞA

- Son olarak Başakşehir karşısında izlediğimiz Kasımpaşa, 84'te öne geçip 90+2'de 1 puana razı olmuştu.

- Orta alanın en önemli isimlerinden, ara transfer döneminde Galatasaray'a geçeceği konuşulan Aytaç Kara cezalı.

- Son 3 maçtır eldivenleri Ramazan Köse'den devralan Ertuğrul Taşkıran, uzun yıllar Fenerbahçe adına ter dökmüştü. Sarı lacivertli ekibe karşı bugüne kadar 9 maçta forma giydi ve bu 9 maçın 7'sinde kalesini gole kapatamadı.

- TD Fuat Çapa'nın "9 numara" için çok büyük bir ikilemde olduğunu görmezden gelmemek lazım. Armin Hodzic ile Bengali-Fode Koita arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.

FENERBAHÇE

- Başakşehir'i 4-1 yendikten sonraki haftayı bay geçen Fenerbahçe'de ise tam 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif durumdaydı. Kasımpaşa karşısına çıkmadan önce 3 isimden müjdeli haber geldi.

- Önce Ozan Tufan geri döndü, ardından da Luiz Gustavo ve Serdar Aziz antrenmanlara başladı. Ozan ve Gustavo takımla çalışırken, Serdar bireysel çalışma yaptı. Üç oyuncunun da son durumu maç saati netlik kazanacak.

- Sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Diego Perotti ile birlikte, ismi resmi olarak açıklanmasa da karantina süreci devam eden Caner Erkin forma giyemeyecek.

- Saha değil salonda bireysel antrenman yapan Gökhan Gönül'ün durumu da belirsiz.

- TD Erol Bulut'un eldeki oyuncu grubuna baktığımızda sol bekte Filip Novak ile başlaması, hücumda ise Mbwana Samatta'yı kullanması bekleniyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kasımpaşa'nın Fuat Çapa ile çıktığı 6 lig maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe'nin dış sahada bu sezon oynadığı 7 maçın 5'i hem "2.5 ÜST" bitti hem de "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- Kasımpaşa, ligde İstanbul takımlarını konuk ettiği son 3 maçta rakiplerine puan vermedi!

- Fenerbahçe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 lig maçını kazanamadı! (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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Filip Novak, Trabzonspor günlerinde mutfağa girip hünerlerini sergilemişti...