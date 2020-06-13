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Futbol
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de üst üste üçüncü maç kırmızı!

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Kayserispor maçının 13. dakikasında kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, Kayseri maçının henüz 13. dakikasında 10 kişi kaldı. Orta sahada Djedje ile girdiği mücadelede rakibinin ayağına basan Ozan Tufan, hakem Atilla Karaoğlan’dan sarı kart gördü.

Ancak VAR hakemi Bahattin Şimşek’in uyarısı üzerine pozisyonu VAR ekranından izleyen Karaoğlan, Ozan’a direkt kırmızı kart gösterdi. Böylelikle Fenerbahçeli futbolcular iç sahada oynadıkları üst üste 3 lig maçında da kırmızı kart görmüş oldu.

Daha önce de Galatasaray derbisinde Deniz ve Denizlispor maçında Tolgay Arslan kırmızı kartla ihraç edilmişti.

 

Fenerbahçeye Kadıköyde üst üste üçüncü maç kırmızı

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