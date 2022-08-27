Fenerbahçe'ye 'intikam' fırsatı!

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Türkiye'yi Fenerbahçe ve Trabzonspor’un temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması kura çekimi dün İstanbul’da yapıldı. Eski futbolcular Macar Zoltan Gera ve Alman Karl-Heinz Körbel tarafından çekilen kura- ya üçüncü torbadan katılan Fenerbahçe, B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaka ile eşleşti. Dördüncü torbada bulunan Trabzonspor ise, H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

Grup maçları 8 Eylül'de başlayacak

8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım’da sona erecek maçlar sonucunda grup birincileri, direkt son 16 turuna yükselecek. Grupları ikinci sırada tamamlayanlar, Şampiyonlar Ligi’nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off turuna katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. UEFA Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise yoluna Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek. Bu kupanın final maçı 31 Mayıs 2023’te Budapeşte’de oynanacak.

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Dinamo Kiev, Benfica'ya elendi

32 takımın 4’erli 8 gruba ayrıldığı Avrupa Ligi’nde en ilginç eşleşme B Grubu’nda gerçekleşti. Daha önce Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşan Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, bu kez Kupa-2’de kozlarını paylaşacak. Devler Ligi elemesindeki maçların ilkinde 0-0 berabere kalıp, İstanbul’daki rövanşta 2-1 galip gelerek tur atlayan Ukrayna ekibi, daha sonra Sturm Graz’ı da (2-1, 1-0) saf dışı bırakmış ancak play-off’ta Benfica’ya (2-0, 0-3) elenmişti.

Jesus, 'O maç boğazımda bir düğüm' demişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, önceki gün Austria Wien’i 4-1 yendikleri karşılaşma sonrası, gruplarda Dinamo Kiev ile eşleşmeyi çok istediğini dile getirmişti. Jesus, “Dinamo Kiev’le karşılaştığımızda hazırlanmak için çok az süremiz vardı. İkinci maçın büyük kısmını 10 kişi oynadık. O maç boğazımda bir düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim” ifadelerini kullanmıştı.

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