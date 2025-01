Fenerbahçe'ye geri dönmüştü, veda mesajı paylaştı: 'Değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle...'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden ve 20. haftada oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

13 Ocak'ta açılan transfer penceresi için kolları sıvayan yönetim, önemli hamleler yapmak için harekete geçmişti.

LINCOLN GERİ DÖNMÜŞTÜ

Transfer harekatının yanı sıra geçtiğimiz senenin şubat ayında Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique de sarı - lacivertlilere geri dönmüştü.

Instagram hesabından Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünden bir fotoğraf paylaşan Lincoln, 'Günaydın' ifadesinin yanına sarı - lacivert kalp bırakmıştı.

VEDA PAYLAŞIMI GELDİ

Bir süredir İstanbul'da olan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Brezilyalı futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Lincoln, Instagram hesabından paylaştığı gönderide "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle... Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Lincoln Henrique'nin Instagram hikayesi, sarı - lacivertli taraftarlar arasında veda olarak algılandı.

JESUS ÖZEL OLARAK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 1 Temmuz 2022 yılında dönemin teknik direktörü Jorge Jesus'un özel isteğiyle 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Santa Clara'dan katılan 26 yaşındaki futbolcu 9 Mart 2023'te yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 263 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Daha sonra göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal'ın değerlendirmediği Lincoln, geçtiğimiz sezonun devre arasında Bragantino'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de çıktığı 36 resmi maçta 3 gol - 9 asistlik bir performans sergileyen Lincoln Henrique, Bragantino'da ise 49 maçta 5 gol - 4 asistlik bir oyun ortaya koydu.