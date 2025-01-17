Beşiktaş, Solskjaer'a sözleşmeyi gönderdi, imzası bekleniyor! Mancini ve Tudor sonrası...

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Teknik direktör arayan Beşiktaş’ta aday listesinde üç isim var: Roberto Mancini, İgor Tudor, Ole Gunnar Solskjaer. Başkan Serdal Adalı ile kurmaylarının, üç teknik adamla da görüştüğü ve şu anda Solskjaer isminin bir adım önde olduğu belirtildi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ, SOLSKJAER'E SÖZLEŞME GÖNDERİLDİ

Şu sıralar takım çalıştırmayan ve UEFA’da maç analisti olarak görev yapan Norveçli teknik adam ile görüşmeler olumlu geçti. Yönetim Solskjaer’e sözleşmeyi gönderdi ve imzayı beklemeye başladı. Son olarak Manchester United’da görev alan ve Kasım 2021’de bu ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Norveçli çalıştırıcı Beşiktaş’ta geçen sezon da gündeme gelmişti. Norveçli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmen Beşiktaş'ın başına geçmesi bekleniyor.

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Solskjaer'in ardından ikinci aday ise Roberto Mancini... İtalyan teknik adam da Beşiktaş’a sıcak bakmakta.

MANCINI: TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE

Konuyla ilgili Radyospor’a açıklama yapan Mancini, “Beşiktaş’tan teklif aldığınız yönünde dedikodular var” sorusuna, “Ne dedikodusu? Beşiktaş çok iyi bir kulüp (Gülerek)” cevabını verdi. Mancini, “Türkiye’de yeniden çalışma olasılığınız var mı?” sorusu üzerine de, “Bilmiyorum. Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke” diye konuştu. Beşiktaş’ın hoca adayları arasına giren 3 isimden Mancini ve Tudor boşta, Solskjaer ise UEFA’da maç analisti olarak görev yapıyor.

SOLSKJAER ÖNCEKİ DÖNEMLERDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Beşiktaş'ın birçok kez Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti. Aralık 2023'te Solskjaer'e bir teklif yaptığı belirtilen Beşiktaş'ın Haziran 2024'te de bir kez daha Norveçli çalıştırıcı ile görüştüğü belirtilmişti.

Teknik direktörlük kariyerine, futbolculuk kariyerini sonlandırdığı Manchester United'ın reserve takımında başlayan Ole Gunnar Solskjaer, daha sonra ülkesinde Molde'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı. İngiltere'deki kısa süreli Cardiff macerası sonrası yeniden Molde'ye dönen Solskjaer, Aralık 2018'de önce geçici sonra ise kalıcı bir anlaşma ile Manchester United'ın menajerliğine getirilmişti. United'dan Kasım 2021'de ayrılan Norveçli teknik adam, o tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.

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