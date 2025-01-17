Hakem seminerinde ilginç diyaloglar: Gördüğüm halde sarı kart vermediğimi düşünmeniz beni üzdü

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Süper Lig’de Galatasaray’ın Göztepe’yi 2-1 yendiği maçta Barış Alper Yılmaz’ın yardımcı hakem Deniz Caner Özaral’a yönelik sözleri sonrası hakemlerden herhangi bir uyarı ya da sarı kart almaması Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) Riva’da düzenlediği hakem eğitim seminerinde de gündem oldu.

Başkan, Gündoğdu'yu aradı: 'Nasıl görmedi?'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 4 Ocak’ta oynanan karşılaşma sonrası MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu telefonla arayarak, “Barış Alper’in eylemlerini hakem (Alper Akarsu) ve yardımcısı nasıl oldu da göremedi? Böyle bir şey nasıl olur?” diye sordu.

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Hacıosmanoğlu: 'O yardımcı hakem burada mı?'

Gündoğdu, cevap olarak, “Hakem, bulunduğu yer itibariyle zaten göremezdi. Çünkü aktif oyunun içindeydi ve başka tarafa bakıyordu. Yardımcı hakeme sordum, ‘Niye göremedin?’ dedim. O da, faul nedeniyle hakeme baktığını söyledi. Gözü hakemde olduğu için Barış Alper’in eylemini görememiş” ifadelerini kullandı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, önceki gün Riva’daki seminerde hakemlere hitaben konuşma yaparken, konuyu Galatasaray-Göztepe maçında yaşanan bu olaya üzüldüklerini dile getirdi ve, “O yardımcı hakem arkadaş burada mı?” diye seslendi.

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'Görüp de vermediğimi düşünmeniz beni üzer'

Salonda bulunan Deniz Caner Özaral bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak, “Buradayım başkanım. Barış Alper’in hareketini gerçekten görmedim. Görüp de vermediğimi düşünmeniz beni üzer. Ben o sırada hakeme bakıyordum. Görseydim, mutlaka sarı kart cezası almasını sağlardım” dedi.

Alper Akarsu gündeme gelmedi

Bu arada aynı maçta Barış Alper’in hakem Alper Akarsu’yu bir kararından dolayı protesto edip alkışlamasının gündeme gelmediği de öğrenildi. Ferhat Gündoğdu’nun, yeni dönemdeki prensleri arasında yer alan Alper Akarsu’yu korumak amacıyla bu konuda herhangi bir yorum yapmadığı belirtildi.