Son Dakika | Fenerbahçe'ye Attila Szalai transferi için cevap! Sözleşme detayları...

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı. Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın olan sarı lacivertlilerin gündeminde bulunan bir diğer isim olan Attila Szalai konusunda da yeni gelişmeler var.

Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai'yi isteyen Fenerbahçe'ye Szalai transferi için cevap geldi.

SZALAI'Yİ İSTEYEN TEK TAKIM FENERBAHÇE

Güney Kıbrıs basınının haberine göre Attila Szalai'yi isteyen tek kulübün şu anda Fenerbahçe olduğu ve iki takım arasındaki transfer görüşmelerin olumlu gittiği açıklandı.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Apollon Limassol'un Szalai için Fenerbahçe'den 2 milyon euro transfer ücreti ve bir sonraki satıştan da %15'lik bonus talep ettiği belirtildi.

Sarı lacivertli takımın da 23 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve yıllık 800 bin euro maaş teklif edeceği kaydedildi.

HEM STOPER HEM SOL BEK

Macaristan Milli Takımı'nda da şans bulan ve iki ayağını da kullanabilen Szalai, stoperin yanında sol bekte de oynayabiliyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerin, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la da yollarını ayırabileceği iddia ediliyor.

Bu sezon Kıbrıs takımıyla toplam 19 maça çıkan Szalai, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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