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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Papu Gomez sürprizi! Transfer için fiyat soruldu...

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Fenerbahçe'nin Atalanta forması giyen yıldız futbolcu Papu Gomez için girişimlere başladığı ve futbolcunun menajeri ile masaya oturduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Mesut Özil transferini bitirmeye çok yaklaşan sarı lacivertli takımda Papu Gomez sesleri yükseldi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Arjantinli futbolcunun menajerine transfer şartlarını sordu. Juventus ve Inter'in de istediği futbolcu için Atalanta, yurt dışına 5 milyon, İtalya’ya 10 ise milyon Euro’ya bonservisini vermeyi düşünüyor.

Juventus'un Gomez transferi için Bernardeschi'yi önerdiği fakat Atalanta'nın bu teklifi reddettiği belirtildi.

Fenerbahçede Papu Gomez sürprizi Transfer için fiyat soruldu...

ATALANTA'DA TEKNİK DİREKTÖRÜYLE TARTIŞTI

32 yaşındaki Gomez, Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini ile tartışmış ve futbolcunun bu tartışma sonrası takımdan ayrılacağı kaydedilmişti.

Forvet arkasında oynayan Papu Gomez'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

Fenerbahçede Papu Gomez sürprizi Transfer için fiyat soruldu...

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