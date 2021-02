Fenerbahçe’nin zenginliği ortada

Süleyman ARAT / Spor Arena



Sezona birbirinden flaş 18 transferle giren, devre arasında da Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai, Bright Osayi Samuel transferleriyle spor gündeminin birinci maddesine oturan Fenerbahçe’de sakatların düzelmesi, maç eksikliği bulunan isimlerin kondisyon kazanmasıyla yepyeni bir orta saha düzeni şekilleniyor.



ORTA 5’Lİ İÇİN 11 ADAY



Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İfan Can Kahveci’tan oluşan orta saha isimlerine kanat görevi yapan Sinan Gümüş, Enner Valencia, Bright Osayi Samuel’de eklenince 11 kişi orta 5’li de forma kapmak için amansız bir rekabet içine girecek.



FORMASI GARANTİ OLAN İSİM GUSTAVO



Kadroda alternatifi olmayan tek isim olarak öne çıkan Luiz Gustavo’nun dışında hiç bir oyuncunun yeri garanti gibi gözükmezken Erol Bulut’un zaman zaman Pelkas’ı, İrfan Can Kahveci’yi kanatlara çekerek Valencia ve Osayi ile dönüşümlü oynatması bekleniyor.



HER ŞEY YENİDEN ŞEKİLLENİYOR



Son F.Karagümrük maçına kadar duran topların başına Caner, Valencia, Sosa geçerken, bütün kornerleri de Caner kullanıyordu. Son maç gösterdi ki artık duran toplar Mesut’tan sorulacak. Serbest vuruşlar ve kornerleri Özil kullanırken toplara iyi vuran İrfan Can Kahveci, Caner, Valencia sırasını bekleyecek



SOL AYAKLI YILDIZLAR ARTTI



Son transferlerle Fenerbahçe’de sol ayaklı oyuncu sayısı arttı. Mesut, İrfan, Szalai, Caner, Sinan, Gustavo, Novak sarı lacivertli ekibin sol ayaklı yıldızları



SOSA, HAKAN, FERDİ, SİNAN ARTIK HAMLE OYUNCUSU



F.Bahçe'nin yeni orta sahasının Gustavo-Ozan-Mesut-Pelkas-İrfan olarak şekillenmesi beklenirken bu isimlerden birinin kanatlarda Osayi ve Valencia ile dönüşümlü yer alabileceği, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş’ün hamle oyuncuları olarak kenarda bekleyeceği tahmin ediliyor.

