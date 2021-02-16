Fenerbahçe’nin zenginliği ortada
Sarı lacivertliler çoğu takımın imreneceği bir oyuncu havuzuna sahip oldu. Sakatların düzelmesi ve maç eksikliği bulunan yeni transferlerin kondisyon kazanmasıyla Kanarya’nın orta sahasında büyük bir rekabet başladı. Orta sahada birbirinden iyi 11 yıldız 5 forma için mücadele edecek. Bir tek Gustavo alternatifsiz.
Süleyman ARAT / Spor Arena
Sezona birbirinden flaş 18 transferle giren, devre arasında da Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai, Bright Osayi Samuel transferleriyle spor gündeminin birinci maddesine oturan Fenerbahçe’de sakatların düzelmesi, maç eksikliği bulunan isimlerin kondisyon kazanmasıyla yepyeni bir orta saha düzeni şekilleniyor.
ORTA 5’Lİ İÇİN 11 ADAY
Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İfan Can Kahveci’tan oluşan orta saha isimlerine kanat görevi yapan Sinan Gümüş, Enner Valencia, Bright Osayi Samuel’de eklenince 11 kişi orta 5’li de forma kapmak için amansız bir rekabet içine girecek.
FORMASI GARANTİ OLAN İSİM GUSTAVO
Kadroda alternatifi olmayan tek isim olarak öne çıkan Luiz Gustavo’nun dışında hiç bir oyuncunun yeri garanti gibi gözükmezken Erol Bulut’un zaman zaman Pelkas’ı, İrfan Can Kahveci’yi kanatlara çekerek Valencia ve Osayi ile dönüşümlü oynatması bekleniyor.
HER ŞEY YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Son F.Karagümrük maçına kadar duran topların başına Caner, Valencia, Sosa geçerken, bütün kornerleri de Caner kullanıyordu. Son maç gösterdi ki artık duran toplar Mesut’tan sorulacak. Serbest vuruşlar ve kornerleri Özil kullanırken toplara iyi vuran İrfan Can Kahveci, Caner, Valencia sırasını bekleyecek
SOL AYAKLI YILDIZLAR ARTTI
Son transferlerle Fenerbahçe’de sol ayaklı oyuncu sayısı arttı. Mesut, İrfan, Szalai, Caner, Sinan, Gustavo, Novak sarı lacivertli ekibin sol ayaklı yıldızları
SOSA, HAKAN, FERDİ, SİNAN ARTIK HAMLE OYUNCUSU
F.Bahçe'nin yeni orta sahasının Gustavo-Ozan-Mesut-Pelkas-İrfan olarak şekillenmesi beklenirken bu isimlerden birinin kanatlarda Osayi ve Valencia ile dönüşümlü yer alabileceği, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş’ün hamle oyuncuları olarak kenarda bekleyeceği tahmin ediliyor.
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