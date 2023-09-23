Fenerbahçe'nin zaferi Danimarka basınında: 'Nordsjaelland'a Türk dayağı'

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Fenerbahçe'nin rotasyonlu kadrosuyla çıktığı maçta Nordsjaelland karşısında rahat bir galibiyet alması Danimarka basınında şu başlıklarla yankı buldu.

· DR: “Nordsjaelland, Türkiye’deki ses cehenneminde Avrupa açılış maçını kaybetti. 11 yıl sonra Avrupa’da ilk grup maçıydı ancak geri dönüş Johannes Thorup’un takımı için bir kutlama olmadı.”

· TV2: “Nordsjaelland bol gollü Avrupa karşılaşmasını kaybetti. Villadsen, Danimarka ekibinin golünü attı ama bu bir puan almak için yeterli olmadı.

· Ekstra Bladet: “Türk dayağı: Kafası çok karışıktı. Nordsjaelland, Türk hamamında boğulurken seviye farkı açıkça ortaya çıktı.