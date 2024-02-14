Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski için resmi açıklama: 'Evet, transfer hedefimiz o!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 25 haftada topladığı 64 puanla 2. sırada yer alan ve lider Galatasaray ile arasında 2 puan bulunan Fenerbahçe için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - lacivertliler birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı.

Yapılan takviyeler arasında Feyenoord'dan kadroya katılan Sebastian Szymanski de yer alıyordu. Şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplayan Polonyalı yıldız için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi.

Bundesliga'da namağlup liderliğini sürdüren Bayer Leverkusen'in Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarniecki, Polonya basınından weszlo.com'a Szmanski ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"GÖZLEMCİLERİMİZ TAKİPTE"

Polonyalı futbolcuyu takip ettiklerini söyleyen Czarniecki, "Szymanski'nin çevresiyle daha önce de temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"POTANSİYEL TRANSFER HEDEFİ"

Szymanski'nin Leverkusen'in potansiyel transfer hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Czarniecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz. Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir." dedi.

"TÜRKİYE PERFORMANSINA BAKTIĞIMIZDA..."

Başarılı futbolcunun büyük takımlarda oynamaya hazır olduğunu ifade eden akademi sportif direktörü, "Nihayetinde Leverkusen'e gidip gitmeyeceği konusunda karar verecek konumda değilim çünkü A takımdan sorumlu değilim ama onu iyi tanıdığımızı söyleyebilirim. Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maçta boy gösteren ve piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 14 asistlik bir performans ortaya koydu.