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Fenerbahçe'nin yıldızı milli takım kampında gıda zehirlenmesi yaşadı

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#Fenerbahçe#Osayi Samuel#Afrika Kupası
Fenerbahçenin yıldızı milli takım kampında gıda zehirlenmesi yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 21:56

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile A Grubu'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, Fildişi Sahili maçı öncesi gıda zehirlenmesi yaşadı.

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Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası için bulunduğu Nijerya Milli Takımı kampında gıda zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

Fildişi Sahili ile oynayacakları maç öncesi konuşan Osayi-Samuel, "Yediğim bir yemekten ötürü gıda zehirlenmesi yaşadım ve bugün biraz güçsüz hissediyorum. Ancak iyileşeceğim ve Fildişi Sahili maçında oynayabileceğim" dedi.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda oynanacak Nijerya - Fildişi Sahili mücadelesi, perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

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#Fenerbahçe#Osayi Samuel#Afrika Kupası

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