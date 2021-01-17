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GeriFutbol Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel takıma hemen katılmak istiyor!
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel takıma hemen katılmak istiyor!

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İngiltere Championship'te mücadele eden Queens Park Rangers'ta forma giyen Bright Osayi-Samuel'in transferi, önceki gün Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden duyurulmuştu. 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun menajerinin, oyuncusunu devre arasında Sarı-Lacivertliler'e getirmek istediği öğrenildi.

İngiltere Premier Ligi'nin bir altı olan Championship'te mücadele eden QPR'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'in transferi, önceki gün Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden duyurulmuştu. Kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Osayi- Samuel ile 2021-22 sezonundan başlamak üzere 4 yıllık bir anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun menajerinin, oyuncusunu devre arasında Sarı-Lacivertliler'e getirmek istediği öğrenildi. Osayi-Samuel'in, sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılmak istediğini QPR yönetimine ilettiği bildirildi. Fenerbahçe'nin de gelişmeleri yakından takip ettiği ve ona göre Ocak ayı için kanat transferi yapacağı konuşuluyor. (Fanatik)

Bright Osayi-Samuel kimdir ve kaç yaşında Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuelin oynadığı takımlar
Bright Osayi-Samuel kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in oynadığı takımlar

Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuel takıma hemen katılmak istiyor

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