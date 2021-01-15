Bright Osayi-Samuel kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in oynadığı takımlar
Bright Osayi-Samuel'in futbol hayatı Fenerbahçe'nin yaptığı transfer açıklamasıyla gündeme geldi. Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Osayi-Samuel'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Blackpool formasıyla ilk profesyonel maçına 2015'te çıkan futbolcu Blackpool ve Queens Park Rangers'de forma giyme şansı yakaladı. Peki, Bright Osayi-Samuel kimdir? İşte, Osayi-Samuel'in oynadığı takımlar ve hayatıyla ilgili merak edilenler.
Bright Osayi-Samuel'nin kariyeri sporseverlerin gündemine geldi. Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaparak dikkat çekti. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, hızıyla adından söz ettiriyor. 1.75 boyunda olan futbolcu genellikle sağ ayağını kullanıyor.
Bright Osayi-Samuel 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde dünyaya geldi. İngiltere'ye göç etmeden önce İspanya'ya ailesiyle birlikte taşındı. Blackpool formasıyla ilk profesyonel maçına 7 Mart 2015'te, Çarşamba günü Sheffield'e 0-1 ev sahibi mağlubiyetle çıktı.
1 Eylül 2017'de Osayi-Samuel, üç yıllık bir anlaşma ile Şampiyona tarafı Queens Park Rangers'a katıldı. 23 Eylül 2017'de Osayi-Samuel, QPR'ye ilk çıkışını yapmak için ilk yarıya çıkan Burton Albion'un yerine geçti.
Osayi, 2021-2022 sezonundan itibaren Türk tarafı Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle