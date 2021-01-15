Bright Osayi-Samuel kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in oynadığı takımlar

Bright Osayi-Samuel'nin kariyeri sporseverlerin gündemine geldi. Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaparak dikkat çekti. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, hızıyla adından söz ettiriyor. 1.75 boyunda olan futbolcu genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Bright Osayi-Samuel kimdir?

Bright Osayi-Samuel 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde dünyaya geldi. İngiltere'ye göç etmeden önce İspanya'ya ailesiyle birlikte taşındı. Blackpool formasıyla ilk profesyonel maçına 7 Mart 2015'te, Çarşamba günü Sheffield'e 0-1 ev sahibi mağlubiyetle çıktı.

1 Eylül 2017'de Osayi-Samuel, üç yıllık bir anlaşma ile Şampiyona tarafı Queens Park Rangers'a katıldı. 23 Eylül 2017'de Osayi-Samuel, QPR'ye ilk çıkışını yapmak için ilk yarıya çıkan Burton Albion'un yerine geçti.

Osayi, 2021-2022 sezonundan itibaren Türk tarafı Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.