Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro: 'Eşsiz bir kulüp, en iyi tercihi yaptım'

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F.Bahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın da gündemine aldığı Joao Pedro’da mutlu sona ulaştı ve yıldız futbolcunun transferini dün gece resmen açıkladı. Dün sağlık kontrolünden geçirilen Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı lacivertlilerden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirimde Cagliari’ye 4 milyon 680 bin Euro bonservis ödeneceği belirtildi. Ayrıca Pedro’nun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487 bin 500 bin Euro bonus İtalyan ekibine verilecek.

Taraftara 'mutlu olacağız' mesajı

Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe TV’ye yaptığı açıklamada “Çok büyük bir kulübe geldim. Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım” değerlendirmesinde bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe taraftarlarına gönderdiği mesajda ise “Birlikte çok mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

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Sahada katkı verecek, dışarıda hava katacak

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, yeni transfer Pedro’nun hem sahada hem de saha dışında takıma katkı vereceğini söyledi. Baki, imza sonrası şu açıklamaları yaptı:

Brezilya asıllı olması önemli

Çok değerli, kariyeri belli olan, Serie A gibi çok zor bir ligde istatistikleri, yarattığı tabela skorları belli olan ve -bizim için önemli bir detay- Brezilyalı olan, F.Bahçemiz’e sahada katkı verecek, saha dışında da bize hava katacak çok önemli ve tecrübeli bir futbolcu. Hücum gücümüze bir kuvvet katsın diye artık bizimle beraber. Çok mutluyuz.