Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique ıslıklandı

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Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar Brezilyalı oyuncuya tepki gösterdi.
Kadıköy'de oynanan maçtaki performansıyla sosyal medyada eleştiri konusu olan Gustavo Henrique, karşılaşmanın son anlarındaki müdahalesiyle tepki çekti.
TOPU TACA ATINCA TARAFTAR ISLIKLADI
Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Gustavo Henrique topu taca vurunca taraftarlar adeta çileden çıktı.
Ümraniyespor atağında kontrolüne alabileceği bir topu taca atan Brezilyalı savunmacı, taraftarlar tarafından ıslıklandı.
TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI
Öte yandan Fenerbahçe, maçın ilk devresinde Gustavo Henrique'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı.