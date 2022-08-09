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Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique ıslıklandı

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#Fenerbahçe#Gustavo Henrique#Ümraniyespor
Fenerbahçenin yeni transferi Gustavo Henrique ıslıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 00:52

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni transfer Gustavo Henrique ıslıkla protesto edildi.

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Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar Brezilyalı oyuncuya tepki gösterdi.

Kadıköy'de oynanan maçtaki performansıyla sosyal medyada eleştiri konusu olan Gustavo Henrique, karşılaşmanın son anlarındaki müdahalesiyle tepki çekti.

TOPU TACA ATINCA TARAFTAR ISLIKLADI

Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Gustavo Henrique topu taca vurunca taraftarlar adeta çileden çıktı.

Ümraniyespor atağında kontrolüne alabileceği bir topu taca atan Brezilyalı savunmacı, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI

Öte yandan Fenerbahçe, maçın ilk devresinde Gustavo Henrique'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı.

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#Fenerbahçe#Gustavo Henrique#Ümraniyespor

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