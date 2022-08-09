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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçında tartışmalı penaltı kararı

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#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Süper Lig
Fenerbahçe - Ümraniyespor maçında tartışmalı penaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 00:21

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalırken müsabakada tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

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Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe rakibi karşısında 2 kez öne geçse de skoru koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, iki takım lehine de birer penaltı kararı verirken Ümraniyespor'un kazandığı penaltı sosyal medyada tartışma yarattı.

Maçın 73. dakikasında Onur Ayık, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı.

Penaltı kararı sonrası Fenerbahçeli oyuncular pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirtip hakeme itirazda bulundu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüşerek pozisyonu izledi.

İnceleme ardından penaltı kararı geçerliliğini korurken Ümraniyespor 3-2 öne geçirdi.

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