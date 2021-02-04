Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai'den Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin açıklamaları şu şekilde:

"Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılandım. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Başarılı haftalar geçirdik, hedefimiz bu şekilde devam etmek. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum. Bu inanılmaz kulübün başarısı için elimden geleni yapacağım."

Macaristan Milli Takımı'nda üçlü stoper oynuyorsun, burada ise ikili. Bunun farkı var mı senin için?

"3'lü veya ikili savunmada bazı pozisyon ve hareket farklılıkları oluyor ama çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum. Başarılı bir şekilde gittiğimiz ve bu başarının bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başarı çalışarak gelir. Bu mantaliteye inanıyorum. Çok çalışmaya devam etmemiz lazım. Uzun pasları başarılı kullanmam bir yetenek değil. Çok çalışmanın sonucu."

Bu hafta derbi var. Bununla ilgili neler söylersin? Takım içinde konuşuluyor mu? Galatasaray'dan resmi teklif aldın mı?

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünyadaki en büyük derbilerden. Oyuncular olarak bu maçı bekliyoruz. Bizim için, taraftarlar ve kulübümüz için önemli bir maç. Büyük bir mücadele olacak, başarılı olmak istiyoruz. Transferle ilgili bazı haberler her zaman çıkıyor, dedikodular vardı ama bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Şu anda Fenerbahçe'deyim."

Luiz Gustavo olmayınca takımda eksiklik hissediyor musunuz?

"Luiz Gustavo'nun önemini biliyoruz. 3 maçta da önümde oynadı. Fantastik ve kaliteli bir oyuncu. Gerçek bir lider."

Fenerbahçe'den teklif geldiğinde ne hissettin? Gelecekle ilgili hedeflerin neler?

"Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda çok mutluyum. Herhangi bir kulüp değil Fenerbahçe istiyordu beni. İlerisi için pek fazla bir şey söylemek istemiyorum ama burası çok büyük bir kulüp."

Galatasaray derbisinin ne demek olduğunu biliyor musun? Takımdaki tecrübeli futbolcular sana anlatıyorlar mı?

Derbinin önemini takım olarak biliyoruz. Taraftar için önemini biliyoruz. Böyle maçlarda ekstra motivasyona ihtiyaç yoktur. Biz şu anda lideriz ve bunu koruyupo devam etmek istiyoruz.

Türkiye'de Attila ismi çok yaygın. Bunu biliyor muydun?

Türkiye'ye daha önce milli takımla gelmiştik. Bunu o zaman söylemişlerdi. Eğlenceli bir durum. Buraya gelince daha da alıştım.

Kariyer hedefin neler? Örnek aldığın veya izlediğin bir stoper var mı?

"Her futbolcu dünyanın en büyük liglerinde oynamak ister. Benim de hedefim var. Geçmişten ve günümüzden çok stoperin görüntülerini izliyorum. Sakatlanmadan önce Van Dijk çok iyiydi. Bana göre dünyanın en iyisi. Onu çok beğeniyorum."

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