Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi: Ryan Kent

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Kent
Fenerbahçenin yeni transfer hedefi: Ryan Kent
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 18:26

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki İngiliz sol kanat Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberin Devamı

Süper Lig'de zirveyi 6 puan geriden takip ederek şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe'de transfer gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor.

26 yaşındaki futbolcunun, Rıdvan Yılmaz ve Kenny Miller’dan Türkiye için olumlu referans aldığı belirtildi.

Liverpool altyapısından yetişen ve 2019 yılında Rangers'a 7.2 milyon euro karşılığında transfer olan Kent, bu sezon 43 maçta 3 gol attı ve 10 asist yaptı.

Gözden KaçmasınNewcastle Unitedın transfer listesi ortaya çıktı Fenerbahçeden Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu...Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Kent

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık