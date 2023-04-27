Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi: Ryan Kent

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Süper Lig'de zirveyi 6 puan geriden takip ederek şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe'de transfer gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor.

26 yaşındaki futbolcunun, Rıdvan Yılmaz ve Kenny Miller’dan Türkiye için olumlu referans aldığı belirtildi.

Liverpool altyapısından yetişen ve 2019 yılında Rangers'a 7.2 milyon euro karşılığında transfer olan Kent, bu sezon 43 maçta 3 gol attı ve 10 asist yaptı.