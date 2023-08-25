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Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic'in gözyaşları! Dinamo Zagreb'e veda ederken...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Livakovic#Transfer
Fenerbahçenin yeni kalecisi Livakovicin gözyaşları Dinamo Zagrebe veda ederken...
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 21:00

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e veda görüntüleri yayınlandı. Hırvat file bekçisinin takım arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Fenerbahçe uzun bir sürecin ardından yeni kalecisi Dominik Livakovic'e kavuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde yetiştirme bedeli hariç Livakovic için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro bonservis bedeli ve 950 bin euro bonus ödemesi yapılacağı belirtildi.

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"HARİKA DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM"

28 yaşındaki file bekçisi ise "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Haydi Fenerbahçe. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu yoldu. Büyük maçları seviyorum. Baskı altında performansımı artırıyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçenin yeni kalecisi Livakovicin gözyaşları Dinamo Zagrebe veda ederken...

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LIVAKOVIC'TEN DINAMO ZAGREB'E DUYGUSAL VEDA

7 yıldır forma giydiği Dinamo Zagreb'den ayrılan Livakovic'in takım arkadaşlarına veda ettiği görüntüler, Hırvat kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

28 yaşındaki kalecinin takım arkadaşlarına veda ettiği sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Livakovic, veda konuşmasında şunları söyledi:

Hepinizin bildiği gibi yarın İstanbul'a uçuyorum. Konuşmak benim için çok zor. Harika yıllar için teşekkür ederim. Dinamo benim için her şeydir, ona iyi bakın. Yarın elinizden gelenin en iyisini yapmanızı ve kazanmanızı gerçekten istiyorum. Hepinize iyi şanslar diliyor ve teşekkür ediyorum.

DINAMO ZAGREB'DEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR!

Dinamo Zagreb kulübü de Livakovic için sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşım yaptı. Hırvat kulübün Instagram hesabından Livakovic için 13 paylaşım yapıldı.

Paylaşımlarda "Spiderman'e veda ediyoruz. Genç bir çocuk olarak geldiği kulüpten dünyanın en iyisi olarak ayrılıyor." gibi ifadeler kullanıldı.

Fenerbahçenin yeni kalecisi Livakovicin gözyaşları Dinamo Zagrebe veda ederken...

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#Fenerbahçe#Livakovic#Transfer

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