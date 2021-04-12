Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluş tepkisi devam ediyor!

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi yayıncı kuruluşa gösterdiği tepkiyi devam ettirdi.

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ısınmaya üzerinde 'Be Fair' yazan tişörtlerle çıkarken sarı lacivertli takımın genç kalecisi Ertuğrul Çetin, maç öncesi verdiği röportaja da yine aynı yazıların olduğu maske ile katıldı.

Sarı lacivertli takım, Denizlispor maçı sonrasında da maç sonu röportajlarına futbolcuların çıktığını ancak röportajların yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadığını açıklamıştı.

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