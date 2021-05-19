Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? Değişen sistem...

DETAY | UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off turundan girecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi eleme maçları ve UEFA Avrupa Ligi elemeleri sonrasında netleşecek.

Konferans Ligi'nin de devreye girecek olması sebebiyle Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği, hangi takımlarla eşleşebileceği yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Fenerbahçe'yle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan girecek olan Genk, AZ Alkmaar, Zorya Luhansk ve Randers; sarı lacivertli ekiple aynı öncelik sırasında sahip olacak ve birbirlerine rakip olamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN RAKİPLER GELECEK AMA...



Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda elenecek 6 takım da UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda katılacak ama Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında olmayacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden 5'i, Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesini geçememiş 10 takımın kendi arasında eşleşmesi sonucu ortaya çıkacak 5 takım olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turundan bir önceki eleme turunu geçen 3 takım da Fenerbahçe'ye rakip olabilecek.

PLAY-OFF TURUNU GEÇEMEZSE KONFERANS LİGİ'NE



Fenerbahçe play-off turunu geçtiği anda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.

Ama olur da elenirse, önümüzdeki sezon ilk kez yapılacak olan Konferans Ligi'nin grup aşamasından Avrupa macreasına devam edebilecek.

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