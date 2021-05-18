Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kupa sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Biz Antalyasporlu oyuncuları alkışladık, onlar da bizi alkışladılar. Futbol böyle olmalı. Her şey kupa kazanmak değil. Bunun sadece bir oyun olduğunu bilmeliyiz. Ersun hoca ve oyuncuları ciddi bir karakter gösterdiler. Antalyaspor camiasına teşekkür ediyorum.

TARİHİN EN ZOR SEZONUYDU

Böyle bir sezonda iki kupa kazanmak çok önemli. Allah'tan daha ne istersin deseler, herhalde başka bir şey istemem. Tarihin en zor sezonuydu bana göre, bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak

KARAKTER KOYDULAR

Oyuncularım çok zor şartlarda mücadele ettiler ve karakter koydular. En büyük başarı, oyuncularımındır. Hepsine teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun.

TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUM

İki kupada birden böyle hedef yakalamak, çok önemli. Bu kupaları taraftarımıza armağan ediyorum

G.SARAY VE F.BAHÇE DE YARIŞTI

Bakın şunu söyleyeyim. Galatasaray da başarılı. Fenerbahçe de sonuna kadar yarışı kovaladı. Onları başarısız görmüyorum. Bizde bir kupayı alan başarılı gösteriyor. Üç büyük camia arasında sona kadar çekişme yaşandı. Böyle bakmalıyız

ŞANSLI OLAN TARAFTIK

Averajla kazandığımız için şanslı olan da taraftık, bunu söylememiz lazım. Çok ciddi bir birlik beraberlik örneği gösterdik. Allah da bize yardım etti.