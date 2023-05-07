Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Ryan Kent, Rangers'a rest çekti!

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Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini sol kanata yapmaya çok yakın. Geçtiğimiz günlerde Sarı-lacivertli kulübün Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaştığı iddia edilmişti. İskoç basınında çıkan haberde sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İngiliz futbolcuyla ön sözleşme dahi imzalandığı yazılmıştı.

Rangers teknik direktörü Michael Beale, Kent'in yanı sıra takımın bir diğer önemli oyuncusu olan ve kontratı bitecek Alfredo Morelos'la masaya oturmadıklarını söyledi. Beale, "İkisi için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Her ikisi de bir süredir diğer kulüplerle konuşmakta özgür" diyerek, adeta bu oyuncularla yolları ayıracaklarının sinyallerini verdi.

'BURADA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Kent'i Fenerbahçe'nin İngiltere'den Leeds United ve Burnley'nin de istediği öne sürülürken, Fanatik'in haberinde 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Rangers'a, "Henüz hiçbir kulüple resmi bir sözleşme imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum" dediği belirtildi.

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RIDVAN VE MILLER'DAN OLUMLU REFERANS ALDI

Liverpool altyapısından yetişen, Freiburg ve Bristol City maceralarının ardından Rangers'ın yolunu tutan Kent'in Beşiktaş'tan İskoç ekibine giden Rıdvan Yılmaz ve daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Kenny Miller'dan Türkiye için olumlu referans aldığı kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.

7.2 MİLYON EURO'YA GELDİ

Eylül 2019'da Liverpool'dan 7.2 milyon Euro bonservisle Rangers'a transfer olan 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Avrupa'dan birçok talibi olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro. Bu sezon 43 resmi maçta 3 gol, 10 asistle oynayan 26 yaşındaki sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.