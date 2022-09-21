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Samandıra'da bunlar yasak! Yüksek para cezası var... Fenerbahçe'nin sırrı bu fotoğrafta saklı...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Futbol
Samandırada bunlar yasak Yüksek para cezası var... Fenerbahçenin sırrı bu fotoğrafta saklı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

Fenerbahçe’de Jorge Jesus göreve geleli sadece 3 ay olmasına rağmen yeni, sevilen ve bambaşka bir takım yaratmayı başardı.

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Peki Portekizli teknik adam bu kadar kısa sürede neleri değiştirdi? Sarı lacivertlilerin Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gelişime tanıklık edenler anlattı. Herkesin izlerken keyif aldığı, her maça sahaya sürdüğü farklı sürpriz 11’i merakla beklenen, sürekli golü düşünen Fenerbahçe’nin disiplin, çalışma azmi ve takım olgusu birlikteliğinin yaratılmasıyla oluştuğu konusunda herkes hemfikir.

TESiSTE TELEFON KULLANMAK YASAK

Tesis içerisinde de koyduğu disiplin kuralları dikkat çekiciydi. İlk olarak giriş-çıkış, dinlenme ve yatış saatlerine uyulması talimatını verdi. Tesis içerisinde telefon kullanımını yasakladı ve oyuncu grubunun birbiri ile diyalog seviyesini artırdı. Bu kuralları yüksek para cezaları ile güçlendirdi.

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Her antrenman öncesi oyuncuları ile yaklaşık yarım saatlik toplantılar yapan Jorge Jesus, o günün antrenmanın detayları ve o hafta uygulanacak maç taktikleri ile ilgili oyuncularına ayrıntılı dersler verdi.

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Yine her gün fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devam ederken, çalışma temposu ve süresi geçmiş yıllara oranla büyük fark yarattı. Bunun karşılığında fizik gücü en yüksek seviyede olan, sahada 90+ dakikalarda bile rakibe pres yapan bir takım yaratıldı.

28 ŞAMPiYONLUK KUPASI DUVARA KAZINDI

Jorge Jesus, Samandıra’ya ayak bastığında ilk olarak motivasyondan başladı. Tüm tesisi kulübün tarihindeki başarıların resimleri ile donatırken, kazanılan 28 şampiyonluk kupasını da büyük bir şekilde tesisin girişine asarak, önce oyunculara ne kadar büyük bir kulübün parçası olduklarını zihinlerine yerleştirdi.

F.BAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ...

İslam Çupi’nin hafızalara kazınan “F.Bahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür...” yazısı dev puntolarla duvarlara asıldı.

iSLAM ÇUPi’YE SAYGI

Türk spor basınının efsane ismi İslam Çupi’nin tarihe geçen yazısı yabancı oyuncular için İngilizce olarak da duvardaki yerini aldı.

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