Kim Min-Jae pişmanlığı! Şimdiden herkesi kendine hayran bıraktı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de kısa süre forması giymesinin ardından birçok devinde transfer listesine giren Güney Koreli savunmacı, Napoli'ye imza atarken şimdiden performansıyla mest etti.

İtalya Serie A'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıkan Kim Min-Jae, bu maçlarda 2 gol kaydederek takımının duran toplardaki tehlikeli ismi haline de geldi.

Takımın değişmez ismi haline gelen ve hakkında gelecek sezon için transfer söylentileri çıkmaya başlayan Güney Koreli savunmacı, Avrupa'nın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Futbolculuk kariyeri sonrası Lazio, Napoli ve Bologna'da yönetici olarak görev yapan Salvatore Bagni, Kim Min-Jae'yi Çin'de oynadığı dönemde İngiliz kulüplerine önerdiğini ancak olumlu geri dönüş alamadığını açıkladı.

Haberin Devamı

"SADECE 3 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU"

Corriere dello Sport'a konuşan Salvatore Bagni, "Üç yıl önce bilgi aldığım, işbirliğim olan bir arkadaşım vardı. Kim Min-Jae'yi İngiltere'ye önermek istedim. Jeonbuk'tan Beijing Gouan'a 5 milyon Euro karşılığında yeni transfer olmuştu. Ama sadece İngiliz kulüplerinden değil kimseden geri dönüş gelmedi. Ertesi yıl ise 24 yaşında sadece 3 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu" ifadelerini kullandı.

"KİŞİLİĞİ VE KARAKTERİYLE DE BENİ ŞAŞIRTTI"

Oyuncu hakkında sözlerini sürdüren Bagni, yıldız savunmacının İtalya'ya geldiğinden beri çok geliştiğini belirtirken "Bu, kimsenin potansiyelini fark edemediği anlamına geliyor. Giuntoli'yi tebrik ederim. Kim Min-Jae, kişiliği ve karakteriyle de beni şaşırttı. Hiç hata yapmıyor. Fiziksel olarak çok üst düzey. İtalya'ya geldiğinden beri Spalletti'nin de etkisiyle çok gelişti" diye konuştu.

İNGİLİZLER PİŞMAN

İngiliz basını, yaz aylarında Kim Min-Jae transferini bitiremeyen Tottenham'ın büyük hata yaptığı haberlerine yer verirken Güney Koreli oyuncunun Napoli'de sergilediği performans nedeniyle kulübün büyük pişmanlık duyduğunu aktardı.

Haberin Devamı

RENNES'E İMZA ATACAK DERKEN İŞLER NASIL DEĞİŞMİŞTİ?

Rennes ve Napoli gibi birçok kulübün Transfer listesinde yer alan Güney Koreli savunmacı için fesih bedelini ödemeyi kabul eden Rennes Kulübü, Fenerbahçeli idarecilerle İstanbul'da bir araya gelirken transferin kısa sürede açıklanması bekleniyordu.

Rennes ile Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae konusunda büyük aşama kaydettiği konuşulurken Fransız basınından gelen bir başka habere göre transferde işler değişti. L'Equipe'in aktardığı habere göre, Napoli ve bir Premier Lig ekibinin Kim Min-Jae için yeniden devreye girmesi ve İtalyan kulübünün daha cazip bir teklifle gelmesiyle Rennes başka isimlere yönelme kararı almıştı.

Haberin Devamı

NAPOLI DIŞINDA DA TEKLİFLER VARDI

Transfere aracılık eden menajerlerden Hoo Lee, geçtiğimiz günlerde Güney Koreli stoperin taliplerini ve tercih sebebini açıkladı.

İtalyan basınına konuşan Lee, "Teklif yapan sadece Napoli değildi. Inter, Juventus, Tottenham, Roma ve Rennes de Kim Min Jae ile sözleşme imzalamak istedi. Bu takımların birçoğu Kim ile görüntülü görüşmeler yaptı" dedi.

NAPOLI TERCİHİNİN SEBEBİ

Hoo Lee sözlerini, "Kim'in iyi bir takımda, yüksek seviyede düzenli oynamasını istedik. O takım da Napoli idi" ifadeleriyle tamamladı.

"ANİ AYRILIK İÇİN ÜZGÜNÜM" DEMİŞTİ...

Ali Koç'un sözlerine göre kariyer planlamasında Fenerbahçe'ye bir sezonluk yer ayıran Kim Min-Jae, veda açıklamasında 'Bu ani ayrılık haberini verdiğim için üzgünüm.' ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

KİM MİN-JAE'NİN FENERBAHÇE'YE VEDA MESAJI ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Bu ani ayrılık haberini verdiğim için üzgünüm. Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Burada çok fazla tecrübe kazandım. Taraftarlardan çok büyük sevgi ve destek gördüm. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Tüm bunları geride bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm. Fenerbahçe benim için bir basamak değil, Futbol yolculuğumun önemli bir parçası. Fenerbahçe benim ailem ve her zaman kalbimin en derin yerinde hatırlayacağım. Ayrıca, aynı amaç için mücadele verdiğimiz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür ederim. Seni seviyorum Fenerbahçe.

FENERBAHÇE'DE 40 MAÇ

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.