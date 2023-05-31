Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesinin 10 nedeni

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Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı. Son şampiyonluğunu 2013-14'te elde eden sarı lacivertli takım, Jorge Jesus yönetiminde sezona çok iyi başlangıç yapmasına karşın devamını getiremedi.

Peki Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kaybettiren ne oldu? Hep birlikte inceleyelim...



İlk iç saha yenilgisi (Giresunspor 1-0'dan 1-2)

Giresunspor maçına 12 maçta yalnızca 1 mağlubiyetle çıkan Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmanın moral bozukluğu belki de Dünya Kupası arası sonrası gerçekleşen Trabzonspor maçına da sirayet etti. Sarı lacivertliler, Giresunspor'un ardından Trabzonspor mücadelesinden de puansız ayrıldı.

Dünya Kupası arası iyi gelmedi

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Sezona fırtına gibi giriş yapan, hatta bazı otoritelere göre açık ara şampiyon olacağı iddia edilen Fenerbahçe'yi Dünya Kupası arası durdurdu. Oyun gücü olarak da geriye giden sarı lacivertlilerde kötü sonuçlar da arka arkaya geldi.

Yazarımız Uğur Meleke de konuyla ilgili yazısında "Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi mental olarak ne kadar kuvvetliyse, turnuva sonrası saha içinde o denli kırılgan görünüyor artık." ifadelerini kullanıyordu.

Düşme hattına bırakılan 9 puan (İstanbulspor: 2, Giresunspor: 5, Ümraniyespor: 2)

Fenerbahçe, puan tablosunun en alt sırasında yer alan takımlar karşısında da beklenmedik kayıplar yaşadı. Özellikle ligin son bölümünde Giresun deplasmanında öne geçtikten sonra kaybedilen 2 puan ve Kadıköy'de son dakika golüyle gelen 3-3'lük İstanbulspor beraberliği moralleri epey bozdu.

Galatasaray'ı yakalama fırsatlarını değerlendiremeyen Fenerbahçe, takip mesafesini kısaltamadı.

Kadıköy'de Galatasaray karşısında alınan 0-3'lük yenilgi

Fenerbahçe için bir başka dönüm noktası da derbide Galatasaray karşısında alınan ağır mağlubiyet oldu. Kadıköy'deki maç öncesi lig tablosunda rakibinden avantajlı konumda bulunan sarı lacivertliler Oliveira, Kerem ve Icardi'nin gollerine engel olamayınca şok bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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Derbiyi kapsayan son beş haftada üçüncü yenilgisini alan Fenerbahçe, rüzgarı arkasına alıp giriş yaptığı 2022 / 23 sezonunda rakibinin dört puan gerisine düşüyordu.

Bozulan büyü, oyuncu yuhalamaları ve Kadıköy

'Burası Kadıköy buradan çıkış yok' mottosuyla lig tarihinin en uzun galibiyet serilerinin elde edildiği iç sahada kötü giden periyot sonrası oyuncu, teknik heyet ve yönetim taraftardan beklenen desteği göremedi. Kadıköy'de yenik duruma düşülen maçlarda oyuncu yuhalamaları devam etti.

Derbi haftası sonrası Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u kendi evinde konuk ederken taraftarlar, derbi mağlubiyeti sonrası tribünde yönetime karşı tepki gösterdi. Teknik direktör Jorge Jesus bu protestolara karşı saha kenarında isyan etti. Öyle ki Alex de Souza'yı geçerek Fenerbahçe tarihinin en golcü yabancı futbolcusu ünvanını ele geçiren Enner Valencia dahi bu maçta kenara gelirken ıslıklanmıştı.

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Bu durumun Jorge Jesus, taraftara karşı dönerek ellerini açarak tepkisini göstermişti. Daha sonra Ekvadorlu oyuncunun yanına giden Jesus, öğrencisini teselli etti.

Jorge Jesus - Brezilya flörtü iddiaları ve sızan ses kayıtları

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un, Flamengo ikinci başkanı Marcos Braz ile yaptığı görüşmeye ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı Brezilya basını tarafından sızdırıldı.

Sarı lacivertli takımla sezon sonunda sona erecek sözleşmesi sebebiyle ismi hem Brezilya Milli Takımı ve hem de Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan Portekizli teknik adamın son talibi ise eski kulübü Flamengo olmuştu. Ve Brezilya basını, bahsi geçen o telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen bir ses kaydını servis etti.

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Söz konusu ses kaydında Jorge Jesus, Flamengo ikinci başkanı Marcos Braz ile görüştüğünü söylüyor ve Brezilya'da hakkında çıkan 'çok para istiyor' iddialarına tepki göstererek Ali Koç ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağının sinyallerini veriyor.

Portekizli teknik adamın "Mayısta orada olacağım" şeklindeki sözleri, Brezilya ya da Flamengo'ya dönüş şeklinde söylemediği, Portekiz'deki restoranı kastettiği kaydedilmişti.

Devre arası transferlerinin yetersizliği (Oosterwolde, Samet Akaydin)

Fenerbahçe'de sportif açıdan yönetimin en fazla eleştirildiği nokta ise hiç kuşkusuz kadro yapılanması. '9 numara' özellikli net bir santrfor eksiği olduğu konuşulan sarı lacivertliler, bu bölge için bir hamle yapmadı. Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin performansı, bu tartışmaları alevlendirdi.





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Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, savunma bölgesine Jorge Jesus'un isteğiyle Samet Akaydin'i transfer etti. Samet için ödenen 3.8 milyon euroluk bonservis bedeli de kamuoyunda çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin Parma'dan 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Jaylen Oosterwolde ise büyük hayal kırıklığı yarattı. 6 milyon euro ödenen sol bek oyuncusu, yedek kulübesine hapsoldu.



İç sahada 10 kişi kalan Beşiktaş önünde alınan 4-1'lik mağlubiyet

Fenerbahçe için bir başka kırılma noktası da yine Kadıköy'deki Beşiktaş mağlubiyeti oldu. Sarı lacivertliler, rakibinin 10 kişi olduğu ve skor avantajını elinde bulundurduğu maçı kaybederek Galatasaray'ın şampiyonluk yolunu açtı.

Hakem tartışmaları

Hiç kuşku yok ki hakem yönetimleri birçok takım gibi Fenerbahçe'nin de büyük tepkisini çekti. Şampiyonluk yolunda rakip Galatasaray ile haftalar boyu süren demeç savaşlarına gidildi.

Gözden Kaçmasın Arda Güler 2025 yılına kadar Fenerbahçe'de! Haberi Görüntüle

Arda Güler'in takıma geç monte edilmesi

Takımın genç yıldızı Arda Güler, ligin ilk yarısında çok az süre bulmasına karşın son bölümde Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu. Jorge Jesus'un Arda Güler'i kulübede bırakması sezon boyu tartışıldı. Hatta oyuncunun ismi Avrupa'nın birçok önemli takımıyla anıldı.

Ligin son haftalarında ilk 11'de gördüğümüz Arda Güler 4 gol, 3 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.