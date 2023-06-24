Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva: Futbolcular bana mesaj atıyor

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Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet’ten Arina Fedorovtseva yeni açıklamaları ile gündeme geldi. 19 yaşındaki genç voleybolcu, futbolcuların kendisine kahve teklifinde bulunduğunu söyledi. Ayrıca Rus voleybolcu, evlenme teklifleri nedeniyle yüzük takmaya başladığını itiraf etti.

"Ün dikkatimi dağıtmıyor"



Arina Federovtseva, Rusya’da bir televizyon kanalına konuk oldu. Programda kariyerinden ve özel hayatından bahseden Rus voleybolcu kendisine yöneltilen "Türkiye’de birçok hayranın var, bu ün seni bunaltmıyor mu?" sorusuna "Benim dikkatimi dağıtmıyor çünkü biliyorsunuz ki asıl önemli olan düzgün bir şekilde önceliklerinizi belirlemek. Voleybol benim için her zaman ilk sırada yer alıyor. Şu anda voleybola odaklanmış durumdayım. Bu nedenle bu durum dikkatimi dağıtmıyor" yanıtını verdi.

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Arina Federovtseva, program sunucusunun kendisine kahve teklifinde bulunan futbolculardan bahsetmesi üzerine ise "Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece Voleybol ve bu harika" ifadelerini kullandı.Arina Federovtseva, geçtiğimiz yıl da Türkler hakkındaki açıklamaları ile gündeme gelmişti. Türk erkeklerinin kendisine evlenme teklifi ettiğini söyleyen genç voleybolcu bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul’a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım"

"Teklifler yüzünden yüzük takmaya başladım"



Aldığı evlilik tekliflerinin ardından ailesinin kendisine verdiği yüzüğü takmaya başladığını anlatan Federovtseva, Fenerbahçe medya gününde yüzüğü görenlerin çok üzüldüğünü de belirtti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus sporcular birçok uluslararası müsabakada artık yer alamıyor. Arina Federovtseva ise milli maçlar için verilen aralarda kendi ülkeleri için maça çıkan arkadaşlarını kıskanmadığını şu sözlerle belirtti: "Hayır, bir kıskanma durumu yok. Genel olarak sadece voleybola değil Rus sporuna karşı bir grev söz konusu. Bu konuda çok üzgünüm ve açıkça şunu söyleyebilirim ki bizim takımımız iyi oyunculara ve antrenöre sahip. Olimpiyat Oyunları’nda eminim ki üst seviye bir performans sergilerdik ve iyi oynardık ama maalesef ki durum böyle"

"Motivasyonumuzu etkilemesine izin vermiyoruz"



Arina Federovtseva, konuşmasında uluslararası müsabakalarda milli takımı ile yer alamaması hakkında "Eğer bu tarz durumların motivasyonumuzu kaybetmesine izin verseydik profesyonel sporcular olamazdık. Kesinlikle bu konuda özgüvenliyim ve inancım var. Önemli olan enerjini ve formunu koruman. Böylece tekrar oynamamıza izin verildiğinde üst seviye bir performans gösterebiliriz" dedi.

"Avrupa’daki baskı oyunumu etkilemedi"



Program sırasında Avrupa'da Rus bir sporcu olarak baskı gördüğünü söyleyen Federovtseva bu durumun oyununu etkilemediğini söyledi. Her şekilde oyunlarını oynadığını söyleyen Rus sporcu kazandıklarının da altını çizdi.

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