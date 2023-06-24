Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva: Futbolcular bana mesaj atıyor

Güncelleme Tarihi:
Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet’ten Arina Fedorovtseva yeni açıklamaları ile gündeme geldi. 19 yaşındaki genç voleybolcu, futbolcuların kendisine kahve teklifinde bulunduğunu söyledi. Ayrıca Rus voleybolcu, evlenme teklifleri nedeniyle yüzük takmaya başladığını itiraf etti.
"Ün dikkatimi dağıtmıyor"
Arina Federovtseva, Rusya’da bir televizyon kanalına konuk oldu. Programda kariyerinden ve özel hayatından bahseden Rus voleybolcu kendisine yöneltilen "Türkiye’de birçok hayranın var, bu ün seni bunaltmıyor mu?" sorusuna "Benim dikkatimi dağıtmıyor çünkü biliyorsunuz ki asıl önemli olan düzgün bir şekilde önceliklerinizi belirlemek. Voleybol benim için her zaman ilk sırada yer alıyor. Şu anda voleybola odaklanmış durumdayım. Bu nedenle bu durum dikkatimi dağıtmıyor" yanıtını verdi.
"Teklifler yüzünden yüzük takmaya başladım"
Aldığı evlilik tekliflerinin ardından ailesinin kendisine verdiği yüzüğü takmaya başladığını anlatan Federovtseva, Fenerbahçe medya gününde yüzüğü görenlerin çok üzüldüğünü de belirtti.
"Motivasyonumuzu etkilemesine izin vermiyoruz"
Arina Federovtseva, konuşmasında uluslararası müsabakalarda milli takımı ile yer alamaması hakkında "Eğer bu tarz durumların motivasyonumuzu kaybetmesine izin verseydik profesyonel sporcular olamazdık. Kesinlikle bu konuda özgüvenliyim ve inancım var. Önemli olan enerjini ve formunu koruman. Böylece tekrar oynamamıza izin verildiğinde üst seviye bir performans gösterebiliriz" dedi.
"Avrupa’daki baskı oyunumu etkilemedi"
Program sırasında Avrupa'da Rus bir sporcu olarak baskı gördüğünü söyleyen Federovtseva bu durumun oyununu etkilemediğini söyledi. Her şekilde oyunlarını oynadığını söyleyen Rus sporcu kazandıklarının da altını çizdi.