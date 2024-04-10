Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'un artıları ve eksileri: Rodinei, Fortounis ve El Kaabi'ye dikkat...

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Avrupa’da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçlarının ilki için yarın Pire’de sahaya çıkacak. 32 bin kişilik Georgios Karaiskakis Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma öncesi Yunan ekibi oldukça formda. Teknik direktörlüğünü İspanyol Jose Luis Mendilibar’ın yaptığı kırmızı beyazlı takım, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda oynadığı son iki maçta Aris’i 3-0, PAS Lamia’yı 5-1 mağlup ederek puanını 63’e çıkardı ve lider PAOK’un 4 puan gerisinde yer aldı.

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Maç kapalı gişe oynanacak

Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe ile oynayacağı Konferans Ligi mücadelesinin kapalı gişe oynanacağını duyurdu. Yunan ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘kapalı gişe’ ifadesini kullanırken yarınki maçın tamamen dolu tribünler önünde olacağına işaret etti.

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İlk 11'in 10'u netleşti, Jovetic belirsiz

Yaklaşık 110 milyon Euro’luk kadro değerine sahip olan (Fenerbahçe 201 milyon Euro) Olympiakos, final maçının 29 Mayıs’ta Atina’daki Ayasofya Stadı’nda oynanacak olması nedeniyle Konferans Ligi’ne ekstra motivasyonla çıkıyor. Bu sezon takımın 3. teknik direktörü olan Mendilibar, Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği 10 oyuncuyu belirledi.

Mendilibar, kariyerinde Manchester City ve İnter gibi devler bulunan Stevan Jovetic’i ilk 11’de oynatıp oynatmayacağına son dakikada karar verecek.

Kaleci Tzolakis yetenekli ancak tecrübesiz

Yarınki karşılaşmada forma giymeleri kesin olan 10 oyuncunun güçlü ve zayıf yönleri şöyle:

KONSTANTiNOS TZOLAKiS: 21 yaşında ve 1.93 metre boyundaki Yunan file bekçinin eksisi; yaşı itibariyle büyük maç tecrübesinin az olması. Ancak topu oyuna çok iyi sokuyor. Hücuma çıkan arkadaşlarına verdiği paslarda başarı oranı yüksek.

RODiNEi ALMEiDA (sağ bek): Sık sık hücuma katılıyor. Birebirlerde çok etkili, rahat adam geçiyor. Asistçiliği ile öne çıkan 32 yaşında ki Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşlarına 6 kez gol pası verirken, 3 kez fileleri havalandırdı. Zayıf yönü; çok fazla hücuma çıktığı için savunmada hata yapmaya müsait bir stilinin olması.

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PANAGiOTiS RETSOS (stoper): Savunmanın beyni. Yunanistan Milli Takımı’nda da oynayan 25 ya şında ve 1.86 metre boyundaki stoper, defansif görevlerinin yanı sıra oyun kurulumunda da başarılı bir isim. Beraber oynadığı Carmo ile birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar.

DAViD CARMO (stoper): 24 yaşında ve 1.96 metre boyundaki Angolalı futbolcu, uzun boyunun avantajını hava toplarında iyi kullanıyor. Ocak ayında Porto’dan kiralanan Carmo, kısa sürede takıma uyum sağlayıp, Retsos ile uyumlu bir ikili oldu. Zayıf yönü; hücuma katkısının az olması.

FRANCiSCO ORTEGA (sol bek): Sezon başında 4.5 milyon Euro’ya transfer edilen Arjantinli futbolcu, savunmanın en istikrarlı isimlerinden biri. Defansif aksiyonlarda oldukça başarılı ancak hücuma fazla katkısı yok. 25 yaşındaki Ortega, 33 maçta 4 asist katkısı verdi.

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Chiquinho, Giresunspor'da da oynadı

FRANCiSCO CHiQUiNHO (orta saha): 2021- 22 sezonunun ikinci yarısında Giresunspor formasıyla izlediğimiz 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, çalışkanlığı ve dinamikliği ile dikkat çekiyor. Ocak ayında Benfica’dan kiralık gelen Portekizli, 13 maçta oynadı.

SANTiAGO HEZZE (orta saha): Özellikleri itibariyle Chiquinho’ya çok benzeyen 22 yaşındaki futbolcu, oyunun iki yönünde etkili. Tecrübesiz olması en önemli dezavantajı. Teknik heyet bu nedenle onun yerine uluslararası tecrübeye sahip Stevan Jovetic’e şans verebilir.

GEORGiOS MASOURAS (hücum): İki yıl önce İstanbul’da oynanan ve Olympiakos’un 3-0 kazandığı Avrupa Ligi maçında attığı 2 golle Fenerbahçe’nin kâbusu olmuştu. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu yine süratli ve çabuk. Ancak eski formunda değil.

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KONSTANTiNOS FOURTOUNiS (hücum): Sadece Olympiakos’un değil, Yunanistan Milli Takımı’nın da yıldızlarından biri. 31 yaşındaki on numaranın iyi oynadığı maçlarda takımının kazanma şansı çok yüksek. Ancak bazı maçlarda çok etkisiz kalıyor.

AYOUB EL KAABi (hücum): 2021 ile 2023 yılları arasında forma giydiği Hatayspor’da başarılı performans gösteren Faslı santrfor, Olympiakos’ta kariyerinin altın çağını yaşıyor. Sürekli alan değiştiren ve defans arkasına atılan toplarda çok etkili olan El Kaabi, 27 golle takımın en skoreri.

Mendilibar geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazandı

Olympiakos'un bu sezon 3. teknik direktörü olan İspanyol Jose Luis Mendilibar, geçen yıl çalıştırdığı Sevilla’yı Avrupa Ligi şampiyonu yapmıştı.

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Scharer ile hiç kaybetmedik

Fenerbahçe’nin yarın Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer daha önce Türk takımlarının 4 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda; Sivaspor 2019-20 sezonunda Karabağ’ı 2-0, Başakşehir Woflsberger’i 3-0 yenerken, Galatasaray 2021-22 sezonunda Lokomotiv Moskova ve St. Johnstone ile aynı skorla, 1-1 berabere kaldı.