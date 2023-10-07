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Fenerbahçe'nin rakibi Ludogorets'de istifa depremi! 7-1'lik hezimet sonrası...

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#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fenerbahçe#Ludogorest
Fenerbahçenin rakibi Ludogoretsde istifa depremi 7-1lik hezimet sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 10:45

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibin Ludogorest'de tüm teknik ekip ve yönetim, Nordsjaelland karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyet sonrası istifa etti.

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UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Ludugorets'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bulgaristan ekibi, Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 7-1 mağlup olmuş ve tarihiin en ağır yenilgisini almıştı.

Hezimetin ardından Ludogorets'de teknik ekip ve yönetim itifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Ludogorets'in tüm yönetimi ile spor ve teknik personel, Perşembe günü Nordsjælland'a karşı alınan rekor mağlubiyetin ardından dakikalar sonra istifa etti." ifadeleri kullanıldı.

Ludogorest, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 26 Ekim günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fenerbahçe#Ludogorest

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