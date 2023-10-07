Fenerbahçe'nin rakibi Ludogorets'de istifa depremi! 7-1'lik hezimet sonrası...

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UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Ludugorets'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bulgaristan ekibi, Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 7-1 mağlup olmuş ve tarihiin en ağır yenilgisini almıştı.

Hezimetin ardından Ludogorets'de teknik ekip ve yönetim itifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Ludogorets'in tüm yönetimi ile spor ve teknik personel, Perşembe günü Nordsjælland'a karşı alınan rekor mağlubiyetin ardından dakikalar sonra istifa etti." ifadeleri kullanıldı.

Ludogorest, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 26 Ekim günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.