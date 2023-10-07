Fenerbahçeli Joshua King'in gözyaşları gollerle silindi!

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Fenerbahçe'nin ‘Kralı’ Joshua King büyük üzüntü yaşadığı haftayı Rize maçında 90+3’te attığı gol ve Sparta Trnava maçındaki 2 golüyle aşmayı başardı.

Hafta içinde King ailesinin çok sevdiği özel şoförleri 44 yaşında 4 çocuk babası Murat Adkovayçin’nin bir cinayete kurban gitmesi yüzünden Norveçli oyuncu derinden sarsılmıştı. King, eşini ve çocuklarını emanet edecek kadar güvenip sevdiği Murat’ın Şakirin Camii’nden kaldırılan cenazesine katılmakla kalmayıp büyük bir vefa örneği göstererek Ümraniye Ihlamurluyu Mezarlığa’na kadar gidip törene katılmıştı.

Yedekliği sorun etmiyor

İsmail Kartal’ın rotasyon oyuncusu olarak kullandığı Joshua King kendisini derinden sarsan olaya rağmen büyük bir profesyonellik örneği orta koyarak hem Rize hem de Trnava maçlarında verilen görevi başarıyla yerine getirdi.

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Yedek kaldığı için sorun çıkarmayan oynadığı maçlarda skor katkısı veren 31 yaşındaki futbolcu sadece 4 maçta 11’de yer almasına rağmen görev aldığı 10 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. King bu gollerin 3’ünü ve asistlerin 2’sini de Konferans Ligi’nde kaydetti. Ligde de 1 gol, 1 asiste imza attı.