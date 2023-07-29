Fenerbahçe'nin milli voleybolcuları, Divan Kurulu Toplantısı'nda alkışlandı! Eda Erdem, Melissa Vargas, Gizem Örge...

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleniyor. Gündem ile ilgili yapılan konuşmalar sırasında Kadın Voleybol Milli Takımı’nın Fenerbahçeli sporcuları, Eda Erdem, Gizem Örge, Melissa Vargas ve Aslı Kalaç toplantı salonuna geldi. Milli Takım ve Fenerbahçe İstatistik Antrenörü Artun Aksan da sporculara eşlik ederken, sporcular kulüp üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Bir süre sonra sporcular sahneye davet edilirken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, tek tek tebriklerini iletti. Başarının tesadüf olmadığına vurgu yapan Başkan Koç, "Hangi turnuvaya katılırlarsa katılsınlar, inanılmaz bir adrenalin, mutluluk yaşatıyorlar bize. Bu takım bel kemiği Fenerbahçe’nin oyuncuları. Bu başarı tesadüf değil. Bu başarının tohumları yıllar önce atıldı. Artık bu başarı meyve veriyor. Hem de ne başarı. 2024 Olimpiyatları’nda hem kadın hem erkek milli takımı olarak katılacağı 2-3 ülkeden biri olma ihtimalimiz var. Yolunuz açık, şansınız bol olsun" ifadelerini kullandı.

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Eda Erdem: "Unutulmaz anıda bir parçamın olması büyük mutluluk verici"



Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve Milli Takım kaptanı Eda Erdem ise duygularını şu sözlerle paylaştı:



"Bugün burada Milletler Ligi şampiyonluğu kazanmanın verdiği mutluluğu paylaşıyoruz. Ülkemizi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü bu unutulmaz anıda bir parçamın olması büyük mutluluk verici olay, sizlerin verdiği destek ve güven bizlere güç ve enerji verdi. İnşallah hedeflerimiz çok yüksek. Milli takım ve kulüp bazında güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Bugün bizleri burada Yüksek Divan Kurulu Toplantısı çatısı altında buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum."

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Heyecanlı olduğunu belirten Gizem Örge, "Türk voleybol tarihinin kazandığı başarıyı kutluyoruz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Uzun yıllar ben milli takımda bulunamıyordum. Fenerbahçe formasına emek verdiğim yıllarda böyle bir başarıya vakıf olmak beni ekstra gururlandırıyor. İyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.Bu sene hem kulüp hem de milli takımla kupalar kaldırdıklarını belirten Aslı Kalaç ise, "Çok heyecanlıyım. Bu sene kulübümüz ile beraber iki kupa kaldırdık. Üstüne hızımızı alamadık, milli takımla kupa kaldırdık, şu an dünya birincisiyiz bu yüzden çok mutluyuz. Bu yüzden çok gururluyuz, bu gururu da Fenerbahçe ailemiz ile birlikte paylaştığımız için çok mutluyuz. Nice kupalara inşallah" şeklinde konuştu.Voleybolcular daha sonra, divan üyeleri tarafından yoğun şekilde alkışlanırken, tek tek fotoğraf çektirdiler.