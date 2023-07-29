Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı! İsmail Kartal ayakta alkışlandı... Şampiyonluk sözleri...

Haberin Devamı

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal da toplantıya katılırken, üyeler tarafından ilgiyle karşılandı.

40. YIL PLAKETİNİ ALDI, AYAKTA ALKIŞLANDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'a kulüpteki 40. yılı nedeniyle plaket takdim etti. Kartal, ismi anons edildikten sonra salondaki üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

"BENİ LEFTER'İN EVİNE KAÇIRMIŞLARDI"

Ali Koç'tan plaketini aldıktan sonra konuşan İsmail Kartal, "40 yıl çok çabuk geçti. Fenerbahçe'ye ilk imza attığım günü hatırlıyorum. Beni, Lefter babanın evine kaçırmışlardı. Lefter baba, bana öğütler verdi. Sonra Fenerbahçe'ye imza attım. Biz Fenerbahçe ailesi olarak bir olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik, bizi yıkamadılar, bizi bölemediler. Ama biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu camianın bu kulübün neler yapabileceğini herkese hep beraber gösterdik." dedi.

Haberin Devamı

"BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışına ilişkin de açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "Bu sezon da Allah’ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız. Geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri kenara bırakarak birbirimize sarılmalıyız, çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen en iyi oyuncudur, çubukluyu giyerek sahaya çıkan en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: İSMAİL KARTAL'IN OĞLU DA SAMANDIRA'DA STAJ YAPIYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise İsmail Kartal'ın oğlunun da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalıştığını belirterek, "Küçük bir 'Kartal' daha geliyor. İsmail Kartal'ın oğlu Samandıra'da staj yapıyor." diye konuştu.

Fenerbahçe’ye geldiğim , ilk imza attığım günü hatırlıyorum. Burada unutulmayacak anılarım var. 40 yılın anısına bana bu plaketi veren başkanıma, camiamıza teşekkür ediyorum. Biz Fenerbahçe ailesiyiz. Fenerbahçe bizim #FenerbahçeHepimizin 💪💙💛 pic.twitter.com/sIFt9fpTUe — İsmail Kartal (@ismailkartal_1) July 29, 2023

Haberin Devamı