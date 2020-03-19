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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! Takımda 3 eksik...

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Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! Takımda 3 eksik...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 7 haftada galip gelmeyi başaramadı.

Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

- Maç seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.

- Fenerbahçe'de 3 önemli eksik

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Altay Bayındır, Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalı Hasan Ali Kaldırım da takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Vedat Muric ve Garry Rodrigues ise kart görmeleri durumunda 28. haftada Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçenin konuğu Kayserispor Takımda 3 eksik...

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