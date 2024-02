Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki hayati 3 puanının ardından olay yorum: 'Skandal bir karardı!' | 'Bedeli çok ağır olacaktı'

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Maçın 60. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı - lacivertliler, önce Mert Hakan Yandaş'ın frikiği sonra ise 90+6. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltısıyla skoru 2-1'e getirdi ve şampiyonluk yarışında çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, kritik karşılaşmanın ardından köşelerinde değerlendirmede bulundu.

Uğur Meleke: Skandal bir karardı

Ortaokulda Türkçe dersinde edebiyatımızın büyük eserlerinden pasajlar okurduk, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ndan, Yaban’dan ya da Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nden... O pasajların bitiminde kitabın ilk sorusu şu olurdu: Bu pasajdan ne anladık? Ya da yazar bize ne anlatmaya çalışıyor?

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Rize’de etkisiz bir 45 dakika oynadı, üç değişiklikle maçı çevirdi. Hatta kötü oynayarak kazandıkları Antalya ve berabere kaldıkları Alanya maçlarını da ekleyebilirsiniz o pasaja. Peki Fenerbahçe bu pasajdan ne anladı? İsmail Kartal bu iki buçuk maçlık kötü süreçten ne ders çıkardı?

GRİ BİR ORTA SAHA

Dün Fenerbahçe, onda biri bütçesindeki Kasımpaşa’ya karşı ön libero tipli iki oyuncuyla çıkıyor sahaya. Oysa Kasımpaşa 11’inde ön libero tipli bir kişi var (Sadiku). Geçtiğimiz hafta da Rize tek defansif orta sahayla oynarken, Fenerbahçe yine İsmailKrunic’le sahada. İsmail Kartal’ın oyun ve/veya sonuç anlamında kötü geçen Antalya-Alanya-Rize sürecinden çıkarmasını beklediğimiz ders sanırım şuydu: İsmail-Krunic gri bir orta saha ikilisi. Krunic asla bir Fred muadili değil. Takımda Fred’in muadili olmaya en uygun aday Lincoln’ün gönderilmesi skandal bir karardı. Szymanski-Zajc kenardayken Krunic’in ısrarla 11’de başlaması da bir başka soru işareti. Dün ilk yarının sonunda İsmail’in isabetli pas sayısı 11, Krunic’in de 10’du. İyi bir merkez orta saha, bazen tek devrede 45-50 isabetli pas yapar. Krunic 1 saat sahada kalıp 14 isabetli pasla bitirdi maçı. O dakikada Livakovic’in isabetli pas sayısı 25’ti. Her maça yanlış 11’le başlayıp, son bölümde telaşla değişiklikler yaparak sonuç alamazsınız. Rize’de oldu. Dün Kadıköy’de oldu. Her zaman olmaz. Bir Süper Lig devi, İsmail-Krunic gibi gri bir orta sahayla her maça başlayamaz.

TEBRİKLER UĞURLU’YA

Süper Lig’de maçlarına gelenlere toplam 98 gol izleten ve bu alanda lider olan Kasımpaşa’yı ve Sami Uğurlu’yu da tebrik etmemiz gerek. Tanımı net bir geçiş takımı yarattı. Uğurlu’nun deyimiyle ‘topun cazibesine kapılmayan bir takım’. Süper Lig’de oyun istikrarı olan az sayıdaki takımdan biri Kasımpaşa.

Engin Kehale: Batshuayi’den suni teneffüs

Fenerbahçe sezon boyunca evinde maça hızlı başlayan, presiyle rakibi boğan, oyunu rakip ceza sahası çevresinde oynayan ve tehlike bölgesinde çabuk çoğalabilen bir takımdı. İsmail Kartal’ın ilk 11’deki eksikleri bir yana, Sami Uğurlu’nun iyi maç önü analiziyle Kasımpaşa, Galatasaray dışında sarı lacivertlileri Kadıköy’de kendi oyununun dışına çıkaran ilk takım oldu. Merkezde Sadiku, sol kenarda Yasin’in önüne Ben Ouanes hamlelerine Kasımpaşa’nın Fenebahçe topla çıkarken 6-7 oyuncuyla ön alan baskısı yapması eklenince, sarı lacivertliler çözüm üretmekte zorlandı. Futbol, belki atan ve tutanının iyi olmasını gerektiriyor ancak sahada ne kadar güçlü olduğunuzu merkez orta sahalar belirliyor.

BASKIN OYNAYAMADI

İsmail-Krunic-Mert Hakanlı orta saha, Fenerbahçe’nin baskın oyundan uzaklaşmasının en temel nedeniydi. Ferdi-Tadic bağlantısı da bozulunca, sarı lacivertliler topu nasıl ön tarafa taşıyacağını bir türlü bilemedi. Bir Dzeko kafası, iki Mert Hakan şutu dışında ilk 45 dakikayı rakip kalede tehdit üretemeden tamamladılar. Tabii bir de santimetreler ile sayılmayan Dzeko’nun golü var.

iKiNCi YARI OYUN DEĞiŞTi

İkinci yarıya, İsmail Kartal’ın uyarılarıyla Oosterwolde-Tadic bağlantısını ve Ferdi’nin merkeze devrilmelerini kullanarak başladı ev sahibi takım. Fenerbahçe tam ritmini yakalayacak gibi gözükürken, Kasımpaşa’nın kornerden Porozo’nun kafasıyla bulduğu gol geldi. Kartal, son yarım saat riskleri alarak oyunu Kasımpaşa ceza sahasına yığmayı amaçladı. Tam zamanında serbest vuruştan gelen Mert Hakan golü, sarı lacivertlileri tekrar oyunun içine attı. Düzenli rakip ceza sahası koşucusu Szymanski’nin de girmesiyle istenilen baskı sağlandı. İyi oyunlu yarım saat sonuç yetmeyecek gibi gözükürken gelen son dakika penaltısı ve kaleciden dönün topu tamamlayan Batshuayi, boşa geçen 60 dakikanın bedelinin ağır olmasını önledi.