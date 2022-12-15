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Fenerbahçe'nin kalesinde rekabet! Altay ve İrfan Can...

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#İrfan Can
Fenerbahçenin kalesinde rekabet Altay ve İrfan Can...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Salernitana maçında dört kritik kurtarışla güven veren 24 yaşındaki eldiven kaleye rekabet getirmekte kararlı gözüküyor.

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Arkasında her an oynamaya hazır iyi bir kalecinin olmamasının Altay Bayındır’ın form grafiğini olumsuz etkilediği yönünde yorumlar İrfan Can Eğribayat’ın sakatlıktan kurtulup hazırlık maçlarında gösterdiği performansla son buldu.

Göztepe’den 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan İrfan Can, yaşadığı üst adale yırtığı sakatlığından tamamen kurtularak özlediği formuna kavuştuğunu hazırlık maçlarında ortaya koydu. Özellikle Belek kampının son günü Alanya’da oynanan Salernitana maçında 70 dakika oyunda kalan ve dört kritik kurtarışla güven veren 24 yaşındaki eldiven sarı laciverti takımın kalesine rekabet getirmekte kararlı gözüküyor.

Rotasyona çok önem veren Jorge Jesus’un da 20 Aralık Salı İstanbulspor’la oynanacak kupa maçında İrfan Can’a görev vermesi bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#İrfan Can

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