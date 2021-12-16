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Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş için Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması

#Sinan Gümüş#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor
Fenerbahçenin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş için Çaykur Rizespordan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş'ün adı Çaykur Rizespor'la anılıyordu. Karadeniz ekibi, Sinan Gümüş transferini yalanladı.

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş'le ilgilendikleri yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İşte Rizespor'un açıklaması;

Bazı yayın organlarında ve haber sitelerinde yer alan "Sinan Gümüş Çaykur Rizespor Gündeminde” haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü profesyonel futbolcusu Sinan Gümüş ile kulübümüzün herhangi bir temas ve ilgisi bulunmamaktadır.

Kulübümüzle ilgili olarak tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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