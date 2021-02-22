Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki yenilgilerinde 'Sarı-kırmızı' detayı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sezon toplam 6 kez yenilen Sarı-lacivertli takım, evinde 5. kez mağubiyet aldı. Bu 5 mağlubiyetin dikkat çeken bir diğer yanı ise sarı-kırmızılı takımların Kadıköy'de kazanmış olması.

Fenerbahçe Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray ve Göztepe'ye ise 1-0 yenildi.

EN KÖTÜ SERİYİ TEKRARLADI

Bu sezon sahasında beşinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bir sezondaki en yüksek yenilgi sayısını tekrarladı. Sarı-lacivertli takım 1968/69, 1987/88 ve 1992/93 sezonlarında evinde beşer mağlubiyet almıştı.

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