Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında yüksek gerilim! Sayılmayan gol, öfke patlaması ve kırmızı sonrası gözyaşları...

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Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le Polonya'da oynanan 0-0'lık maçın rövanşında Ukrayna ekibini Kadıköy'de konuk etti.

Karşılaşmayı çok baskılı başlayan sarı lacivertliler, müsabakanın 10. dakikasında Joshua King ile golü bulurken faul gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe'nin Ekvatorlu yıldızı Enner Valencia, Iliya Zabarnyi ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı ve pasını aktardı.

JOSHUA KİNG ATTI, GOL SAYILMADI

Enner Valencia, pasını boştaki Joshua King'e aktarırken Norveçli golcü de fileleri havalandırdı.

VAR'ın olmadığı maçta yan hakem gol nedeniyle orta sahaya doğru koşarken İtalyan hakem Massimiliano Irrati ise Valencia'nın faul yaptığını belirtip golü iptal etti.

Sarı lacivertli oyuncular, pozisyonun faul olmadığını belirtip Irrati'ye itirazda bulunsa da karar değişmedi.

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MİRCEA LUCESCU ÇOK ÖFKELENDİ

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin gol bulduğu pozisyonda hakeme tepki gösterdi.

Massimiliano Irrati'nin poziyonun başında düdük çalmamasına öfkelenen Rumen teknik adam sert bir dille tepki gösterirken İtalyan hakem tarafından uyarı aldı.

Bir süre hakem Massimiliano Irrati ile poziyonu konuşan Lucescu daha sonra kulübeye döndü.

İLK YARIDA 6 SARI KART ÇIKTI

Kadıköy'de karşılaşma çok sert geçerken iki takım oyuncuları sık sık karşı karşıya geldi. Özellikle Dinamo Kiev, Fenerbahçe'yi sert faullerle durdurmaya çalışırken oyuncular arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Fenerabahçe'den İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel ve Valencia sarı kart gördü. Dinamo Kiev'de ise Tsygankov, Sydorchuk ile Dubinchak sarı kart gören isimler oldu.

SOSYAL MEDYADA GOL TEPKİSİ

Fenerbahçe'nin Valencia - King iş birliğinde bulduğu gol faul gerekçesiyle sayılmazken sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada hakem Massimiliano Irrati'ye tepki gösterdi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve oyunuyla beğeni toplayan İsmail Yüksek, gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla ihraç edildi.

Müsabakanın 53. dakikasında gördüğü kırmızı kartın ardından büyük üzüntü yaşayan İsmail, hakeme itiraz ederken oyuncu çıktığı esnada gözyaşlarını tutamadı.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, turun ilk maçına göre rövanş karşılaşmasına tek değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçında görev alamadı. Polonya'da oynanan ilk maçta 11'de görev alan ancak ikinci yarıya sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Serdar Aziz, rövanş karşılaşmasında forma giyemedi. Serdar Aziz'in yokluğunda ise Tisserand görev aldı.

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JESUS'UN SARI KARTI BULUNUYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı kartı bulunuyor. Jorge Jesus, turun ilk maçında saha kenarından yaptığı itirazlar sonucu mücadelenin hakemi tarafından 72'nci dakikada sarı kartla cezalandırılmıştı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçına yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadyumu'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

MİNİK FENERBAHÇELİLER SEREMONİDE

Fenerbahçe'de 2022-23 sezonunda iç sahada oynanacak karşılaşmalar öncesinde seremonide sarı-lacivertli taraftarların çocukları yer alacak. Bu kapsamda Kadıköy'deki Dinamo Kiev maçının seremonisinde Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları futbolcularla seremonide yer aldı. Ayrıca Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV), hastanede tedavisi devam eden bir çocuk online olarak futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

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DINAMO KIEV'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rövanş maçında değişikliğe gitmedi. Polonya'da oynanan ilk maçtaki kadroyu bozmayan Rumen teknik adam, sahaya şu 11'le çıktı: "Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak,Shaparenko, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin."