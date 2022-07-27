Son Dakika: Fenerbahçe Kim Min Jae transferini KAP'a bildirdi! Sadece bir sezonda çılgın bonservis...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Kim Min Jae transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını ve anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.



Resmi açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

BONSERVİS BEDELİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

NAPOLI TRANSFERİ BU VİDEOYLA DUYURDU

Öte yandan Napoli, Kim Min Jae transferinin mutlu sonla bittiğini resmen açıkladı. İtalyan devi, Güney Koreli yıldız stoperin transferini bu video ile duyurdu.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Futbol Takımımızın formasını giyen Min-Jae Kim, İtalya’nın Napoli Kulübü’ne transfer olmuştur.

Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

KIM MIN JAE'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bu ani ayrılık haberini verdiğim için üzgünüm. Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Burada çok fazla tecrübe kazandım. Taraftarlardan çok büyük sevgi ve destek gördüm. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Tüm bunları geride bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm. Fenerbahçe benim için bir basamak değil, futbol yolculuğumun önemli bir parçası. Fenerbahçe benim ailem ve her zaman kalbimin en derin yerinde hatırlayacağım. Ayrıca, aynı amaç için mücadele verdiğimiz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür ederim. Seni seviyorum Fenerbahçe.

1 SEZONDA 18 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Kim Min Jae'nin İstanbul macerası yalnızca bir sezon sürdü. Sarı lacivertliler Min Jae transferi için Napoli'nin teklifini kabul etti ve taraflar 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Dün sağlık kontrolünden geçen Min Jae'nin bugün sözleşmeyi imzaladı.

Haberin Devamı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kazandırdığı Min Jae dün İtalya'ya geldi ve birtakım testlerden geçti. Sağlık kontrolü sorunsuz tamamlanan Min Jae'nin şehirdeki ilk fotoğrafları dün internete düşmüştü. İşte transfere dair tüm detaylar...

20 MİLYON EUROYU KABUL ETTİLER

Kim Min Jae Vitor Pereira'nin Çin'den getirdiği Kim Min Jae, Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Napoli, Kim Min Jae için Fenerbahçe’ye 18 Milyon Euro ödemeyi kabul ve taahhüt etti.

Buna göre transfer bedeli üzerinden 1 Milyon euro, ‘FIFA Dayanışma Katkı Payı’ olarak Kim Min Jae’nin kariyerinde oynadığı 6 takıma eşit dağıtılacak.

Haberin Devamı

Fransız ekibi Rennes'nin bitirme aşamasına geldiği transferde İtalyanlar devreye girdi. Kalidou Koulibaly'nin satışı sonrası üst seviye stoper arayışı olan Napoli, oyuncuyla da anlaşarak transfere noktayı koydu.

18 MİLYON EURO BONSERVİS VE 2.5 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyanlar transfere ilişkin detayları günler önceden paylaşmıştı.





Haberde, Napoli'nin Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro bonservis ödeyeceği ve oyuncunun kendisine 2.5 milyon Euro maaş verileceği belirtilmişti.

JORGE JESUS: KIM MIN-JAE KONUSU BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecekleri mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kim Min-Jae'nin olası ayrılığına ilişkin konuştu.

Haberin Devamı

Portekizli çalıştırıcı, "Kulübümüzün Kim Min-Jae konusunda yapabileceği bir şey yok. İlgilenen takım serbest kalma maddesini ödeyip alabiliyor. Jorge Jesus: Kim Min Jae konusu benim için sürpriz oldu. 3 gün önce haberim oldu." dedi.

RENNES'E İMZA ATACAK DERKEN İŞLER NASIL DEĞİŞTİ?

Rennes ve Napoli gibi birçok kulübün transfer listesinde yer alan Güney Koreli savunmacı için fesih bedelini ödemeyi kabul eden Rennes Kulübü, Fenerbahçeli idarecilerle İstanbul'da bir araya gelirken transferin kısa sürede açıklanması bekleniyordu.

Rennes ile Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae konusunda büyük aşama kaydettiği konuşulurken Fransız basınından gelen bir başka habere göre transferde işler değişti. L'Equipe'in aktardığı habere göre, Napoli ve bir Premier Lig ekibinin Kim Min-Jae için yeniden devreye girmesi ve İtalyan kulübünün daha cazip bir teklifle gelmesiyle Rennes başka isimlere yönelme kararı aldı.

Haberin Devamı