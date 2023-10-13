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Fenerbahçe'nin iki yıldızına talip! Hırvatistan-Türkiye maçını izlediler, transfer...

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#Transfer#Fenerbahçe#Milli Takım
Fenerbahçenin iki yıldızına talip Hırvatistan-Türkiye maçını izlediler, transfer...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 21:00

A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0 deplasmanda mağlup etmesinin ardından Avrupa basınında yeni transfer gelişmeleri duyuruldu.

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A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve zirveye yerleşti.

İSMAİL YÜKSEK DAMGA VURDU

Opta'nın verilerine göre; Hırvatistan karşısında sekiz top kapan İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Ayrıca İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçenin iki yıldızına talip Hırvatistan-Türkiye maçını izlediler, transfer...

FERDİ KADIOĞLU DA BEĞENİLDİ

Son 2 sezondur Fenerbahçe'de gösterdiği performansla övgüler toplayan Ferdi Kadıoğlu, Hırvatistan karşısında da etkili oynadı.

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BU İKİ İSME TALİPLER VAR

İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; Hırvatistan - Türkiye maçında Milanlı gözlemciler, Fenerbahçe'nin iki milli oyuncusuna da dikkat kesildi.

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ARDA GÜLER GÖRÜŞMELERİ...

Haberde; Milan'ın yaz transfer döneminde Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı hatırlatıldı. Böylece Fenerbahçe ile geliştirilen ilişkilerin bu transferde rol oynayabileceği kaydedildi.

Ayrıca Benficali yetkililerin de Hırvatistan'dan Benficalı forvet Petar Musa'yı takip ettiği bildisi verildi.

İSMAİL YÜKSEK: ANLATILMAZ YAŞANIR

İsmail Yüksek, Hırvatistan maçının ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Sesi duyuyorsunuz. Anlatılmaz yaşanır. Biz hafta başından beri inanıyorduk. Teknik ekip bize bunu inandırdı. Teknik ekibimizi kutluyorum. Onlar için de güzel bir galibiyet oldu

Hafta başından beri kazanmak için her şeyi yaptı. Bize güven verdi. Yiğidi öldür hakkını yeme. Onların da çok emeği var. Tüm ülkemize armağan olsun

Konya'da pazar günü gelip bizi desteklesinler. Son kıvılcımı orada atalım ve beraber Almanya'ya gidelim

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#Transfer#Fenerbahçe#Milli Takım

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