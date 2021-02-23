Fenerbahçe'nin hırçın çocuğu Caner Erkin! Kart ve asist sayısında zirvede

Spor Arena / Detay - Kariyerinde CSKA Moskava, Galatasaray, Inter, Beşiktaş gibi büyük kulüplerde forma giyen Caner Erkin, başarılı performansının yanında gördüğü kartlar ve saha içinde yaşadığı tartışmalarla da dikkat çekiyor.

BULUT'UN DEĞİŞMEZ İSMİ

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayan Caner Erkin, Filip Novak'la girdiği forma mücadelesinden galip çıkarken Erol Bulut'un değişmez isimlerinden biri oldu.

Açtığı ortalarla rakip savunmacılara zor anlar yaşatan 32 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe formasıyla yaptığı asistler kadar gördüğü kartlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

EN ÇOK ASİST YAPAN FUTBOLCU

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 23 maça çıkan tecrübeli yıldız, tam 6 asist yaparak Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 asisti bulunan Caner'i, ligde yaptığı 5 asistle Dimitris Pelkas takip ediyor.

HIRÇIN TAVRI ASİSTLERİ KADAR KONUŞULUYOR

Asistleriyle takımına büyük katkıda bulunan Caner, zaman zaman "arkasına adam kaçırıyor" şeklinde eleştirilse de gördüğü kartlarla çok konuşuluyor.

Bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkan yıldız futbolcu, toplamda 8 sarı kart gördü.

Ligde çıktığı 23 maçta; 7 sarı kart gören Caner, kupada da 1 sarı kart gördü.

KARTLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İTİRAZDAN

Gördüğü kartların büyük bir bölümü hakemlere yaptığı itirazlar sonrasında çıkarken pozisyon icabı gördüğü kart sayısı çok daha az.

Bu sezon gördüğü kartlar nedeniyle ligde oynanan Ankaragücü maçında cezalı durumu düşen Caner, son kartını ise Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek'e yaptığı itiraz sonrasında gördü.

SÜPER LİG'DE TOPLAM 92 SARI KART, 6 KIRMIZI KART

Süper Lig'de sırasıyla Manisaspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Caner Erkin; 92 sarı kart, 6 kırmızı kart gördü.

CANER ERKİN'E UYARI

Caner, Süper Lig'in son haftasında oynanan Göztepe maçının 88. dakikasında yerini Papiss Cisse’ye bıraktıktan sonra karşı taç çizgisinden kulübeye giderken el kol hareketleri yapmıştı.

Sarı lacivertlilerin Caner Erkin'i benzer hareketleri tekrarlamaması konusunda uyardığı öğrenildi.

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