Fenerbahçe'nin hedefi Çağlar Söyüncü! Sezon sonuna kadar kiralık teklifi...

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Ara transfer dönemi için Jorge Jesus’un istediği kadro genişliğini yaratmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda nokta atışı oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe 'nin ocak ayını bir hayli hareketli geçirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de operasyon başladı

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda öncelik stoper transferine verilmiş durumda. Fenerbahçe, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle savunmaya takviye için yerli isimlere yöneldi.

Jesus açıklamıştı: Hala emin değiliz

O tarihten bu yana formasından uzak kalan Peres'in sahalara ne zaman döneceği merak eden taraftarlara kötü haber geldi. Yapılan tedavilere yanıt vermediği ve bacağında ağrı hissettiği ifadesini kullandı. Teknik direktör Jorge Jesus da Villarreal maçı sonrası yaptığı açıklamada "Luan Peres'in tam anlamıyla ne zaman hazır olacağına hala emin değiliz" ifadesini kullandı.

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Rennes maçında kale direğine çapıp sakatlanmıştı

Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 28 yaşındaki stoper, çıktığı 10 maçta gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazandı. Brezilyalı futbolcu, 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı.

İlk hedef belli oldu

Samet Akaydın transferinde sona gelinmesinin ardından, savunmaya takviye operasyonunun bitmesi bekleniyordu. Ancak Luan Peres’in durumundaki belirsizlik nedeniyle buraya bir transfer daha gelebilir. Yönetim, eğer bir savunmacıya daha imza attırma kararı alırsa, ilk hedef belirlendi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Fanatik'te yer alan habere göre; Kanarya'nın listesininde en üst sırasında yazan ismin Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun ismi sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı. Yıldız futbolcu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadığı için Leicester’da gözden düştü. Milli savunmacı bu sezon ligde sadece 1 kez forma giyebildi.

Fenerbahçe'den kirama teklifi

Fenerbahçe, İngiliz ekibine ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’yü sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapmayı planlıyor. Yönetim, Leicester’a hem kiralama ücreti hem de Çağlar’ın sezonun ikinci yarısındaki maaşını ödemeyi önererek işi bitirmeye çalışacak.

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Sıcak bakabilir

26 yaşındaki stoper, yaz döneminde büyük bir takıma imza atmanın planlarını yapıyor. Çağlar, sezonu kulübede ve tribünde oturarak geçirmek yerine Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı vermeye sıcak bakabilir.