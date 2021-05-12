Fenerbahçe'nin golcüsü Samatta'ya eski kulübü talip oldu

Sarı lacivertlilere sezon başında 6 milyon avro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiralık olarak gelen ancak beklentinin çok altında kalan ve yedek kulübesine demir atan Samatta'ya eski takımı talip oldu.

Belçika temsilcisi Genk'in Sportif Direktörü Dimitri De Conde, golcüleri Paul Onuachu'nun satış listesinde olduğunu belirtirken Samatta'nın geri dönebileceğinin sinyalini verdi.

Belçika basınına konuşan Conde, Onuachu'nun reddedemeyecekleri bir teklif gelmesi durumunda, takımdan ayrılabileceğini belirtirken "Onuachu, 27 yaşında ve 30'dan fazla gol atarak gol kralı oldu. Reddedemeyeceğimiz bir teklif gelirse transfer için el sıkışabiliriz." diye konuştu.

Samatta'nın yüksek bonservis ve ücret talebinin transferi karışık hale getirdiğini belirten Conde, "Samatta transfer listemizde. Ancak Fenerbahçe 6 milyon avroluk zorunlu opsiyonunu kullanacak. Bu işleri karmaşık hale getiriyor. Genk'in alışık olmadığı bir transfer yapamayız. Samatta, 28 yaşında ve yüksek bonservisi ve maaş talebi var. Yüksek rakamlar ödeyemeyiz. Ancak başka türlü bir anlaşma olursa geri dönebileceğini inkar edemem." sözleriyle transferin gerçekleşebileceğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DE 6 GOL

Sarı lacivertli formayla toplamda 29 maça çıkan Tanzanyalı golcü, 6 gol atarak beklentilerin altında kaldı.

BELÇİKA'DA PARLADI

5 sezon formasını giydiği Genk'te yıldızı parlayan Mbwana Samatta, 191 maçta 76 gol atıp 20 asist yaparak Premier Lig ekibi Aston Villa'nın ilgisini çekti ve 10.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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