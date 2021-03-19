Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın: Sen 4 at, VAR çizgisini yanlış çizsinler!

Spor Arena / Süleyman ARAT - 5 yıl formasını giydiği Fenerbahçe’de 3 şampiyonluk yaşayan, sarı lacivertlilerdeki performansıyla ‘Kadıköy’ün Boğası’ lakabını alan Serhat Akın, Beşiktaş maçı öncesi eski takımının röntgenini çekti. Kanarya’da derbi heyecanını kendisi de bizzat yaşayan Serhat Akın takımın son durumu, Erol Bulut’un performansı ve Beşiktaş karşısındaki şansı ile ilgili olarak Hürriyet’e özel açıklamalar yaptı.

Sen 4 at, hakem istediği kadar yanlış çizsin

- Bu haftaki derbide nasıl bir oyun bekliyorsun?

F.bahçe’nin şampiyonluk yolunda son maçı. Başka şansları yok. Şu an Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde, 1 maç da eksiği var. Kaybederse fark 11 oluyor. Bu kadroyla matematik hesabına kaldıysan zaten iş bitmiş demektir. Ama F.Bahçe’nin iyi oynayarak beraberlik ya da galibiyet alacağına inanıyorum. Fakat F.Bahçe, Beşiktaş’ı geçip garanti maçları verecekse evdeki hesap çarşıya uymaz. Sen G.Birliği’ne 4 gol at hakemler çizgiyi istediği kadar yanlış çizsin. Top oynamıyorsun ki! Oynasan kimse hakkını yiyemez.

Bu silahlar G.Saray'da da Beşiktaş'ta da yok

- Fenerbahçe’nin artıları-eksileri sence neler?

F.Bahçe artısı deplasmanda çok iyi oynaması. Kağıt üzerinde Türkiye’deki en iyi oyuncular F.Bahçe’de. Ama teknik direktör Erol Bulut bunu kullanamadı. Ancak kağıt üzerinde en iyi kadro elinde. Her mevkide kullanabileceği 2-3 alternatif isim var. Uzun yıllar sonra ilk kez F.Bahçe’nin elinde böylesine güçlü silahlar var. Beşiktaş’ta G.Saray’da bu silah yok. Fransa Milli Takımı gibi kadrosu geniş. Değişiklikler Mbappe’nin çıkıp Griezmann’ın girmesi gibi ama hoca kullanamıyor.

Fenerbahçe'ye Löw gibi büyük hoca lazım

- Fenerbahçe kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur?

F.Bahçe kazanırsa gene de puan farkı kapanmıyor. Hoca ‘Matematiksel olarak iddiamız sürüyor’ diyor. Ama bu saatten sonra kazansan bile Beşiktaş 3 maç verir mi? F.Bahçe’ye Löw gibi büyük bir hoca lazım. Takımda değerli taşlar var ama bunları birbirine bağlayıp oturtacak hoca yok. Löw, F.Bahçe’yi çok seviyor Artık şaka yok nokta atışı lazım. Forvetlerin az gol atması da hocaya yazar. ‘Hoca mı gol atacak?’ hiç demeyin? Sende 30 gol atan Samatta var. Faturayı hocaya keserim. 1 sezonda golü mü unuttu. Sistem sıkıntılı. Parlayan yıldızlar bir anda sönüyor.

Beşiktaş hataları affetmez

- F.Bahçe’nin derbide en güçlü bölgesi neresi?

Bence F.Bahçe orta sahası çok daha iyi ama Beşiktaş’ın moral motivasyonu çok daha iyi. Bu da çok büyük bir avantaj. İyi oynayanda ısrar etmen lazım. Her maç kadroyla oynanmaz. En tehlikeli oyuncun Pelkas’ı son maçta sola aldın. Osayi’yi çıkarıp ondan yavaş Ferdi’yi oyuna alıyorsun. O seçim de yanlış. Gol atan Novak’ı oyundan çıkıyor. G.Birliği maçındaki gibi hatalar yaparsan Beşiktaş affetmez, bizi 3’lük yapar

Erol Bulut büyük takım hocası olamadı

- Beşiktaş’a karşı 8 maç oynadın, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyetin var. 5 de gol atmışsın. O golleri hatırlıyor musun?

O goller içinde 2’si İnönü’de galibiyeti getiren goller. Beşiktaş’a deplasmanda 2 gol atmak kolay değil. Biri Lorant zamanı Daum’a karşı, öteki Daum zamanı sanırım Lucescu’ya karşı. Tam emin değilim. Benim dönemimde İnönü’de şansımız tutardı. F.Bahçe bu pazar maçı alacak güce sahip, sadece moral-motivasyonu önemli. Caner olayıyla bölünmüş bir takım var. Ozan keyifsiz. Oynayan bir Ozan’ı kesip iyi bir Caner’i kadro dışı bırakmak olmaz. Büyük takım hocası olamadı Bulut. Ben de inanmıştım ama yanıldım. Bir kere bile ‘ben hata yaptım’ diyemedi.

Bu saatten sonra kovsan ne olur!

Bence Erol Bulut gönderilecekse G.Saray’a iç sahada kaybedince o gün bileti kesilecekti. Artık bu saatten sonra kovsan ne olur, tren kaçtı. Bunun sorumlusu aynı zamanda Emre Belözoğlu. ‘Bu hocaya güveniyorum’ dedin. Hani nerede?

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